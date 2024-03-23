【論戰天下】賢德之君唔怕變化地

因應香港有代表「維港智能」參賽，特別加插高松宮紀念賽在打吡日轉播，近4屆此賽均在變化場地舉行，當中3次爆冷奪冠，亦助松若風馬、丸田恭介及團野大成3位騎師贏得從騎生涯首場G1。今年形勢同樣混亂，亦見到不少中距離馬縮程盼憑級數偷襲。

「賢德之君」這匹「大鳴大放」子嗣出道頭4仗跑泥地，之後轉戰草地賽表現持續進步，去年3歲已在三級賽京阪盃上名，今季復出即以輕鬆姿態掟甩「愛勁利」揚威絲路錦標，粗身大馬確具有新一代短途王風範。上季曾在天雨下作賽顯示極強戰力，無懼場地變化，6檔起步只要出閘順利守住三四位，憑後勁有望助西村淳也初嘗G1冠軍滋味。

「奈村佳盈」是上屆高松宮紀念賽亞軍，之後贏過堅蘭盃，變化場地性能特佳，不過陣上欠運多次與一級賽冠軍擦肩而過，演出忠心是其優勝之處。「真炫美」血統優良，今季復出即力拒「奈村佳盈」勇奪三級賽京都牝馬錦標，今次首度縮程跑1200米，亦可賺點級數，武豊跑慣跑熟，練馬師音無秀孝曾兩勝此賽，訓練短途馬有一手。「消暑樂祭」中京競馬場同程演出有根有據，去年12月遠征香港場地太快不合發揮，如今重返福地可爭三甲。