【三重彩地帶】呢位「大師」又有料到

第7場4歲馬2000米，香港打吡大賽，對上一次由大冧巴捧盃已是07年8號馬「活力金剛」，基本上細冧巴佔壓倒性優勢，跑平磅優勝劣敗，今場策略用兩匹過百分馬做雙膽。「錶之銀河」上場G1入Q實力唔懷疑，當然2000米有問號，但同場多駒何嘗不是靠估，博最高分勝任較合邏輯。「驕陽明駒」連贏兩關三冠叫胡，必定全力以赴。

「大至尊」初出贏同程造出超高難度動作，現評82分仍是虛分，隨時推翻大局。跑大賽要留意大賽騎師，「喜蓮勇感」、「安騁」及「禪勝輝煌」均用上頂級外援，發揮令人有信心。

第8場一班1200米，「緊張大師」上賽小休復出在直路賽贏甩，復課贏閘勇態再進，今場1200雖不及1000米正宗，但也在G3跑過亞軍，現時跑一班賽只負中磅夠競爭力，近期希斯好開的馬多數持續向上，做複膽靠得住。

今場多駒不是見底就是未證明具備一班實力，唯獨「嫡愛心」，上次同程贏「錶之銀河」真材實料，上位中的4歲馬可憧憬。「威力奔騰」贏從草閘覺回勇；「美麗奔馳」新勝谷草姿態輕鬆，同程兩捷一樣勝任；「包裝必勝」1檔沿欄慳博賺形勢，3駒均是配腳考慮。■海東