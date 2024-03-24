【耀眼精選】愛心神駒熱夠身

在港跑到49次先至首度取得上名兼贏到第1W，締新外籍騎師最耐唔上名紀錄嘅湯普新，響啱啱夜賽又再施「魔法」，夥拍開齋馬「魔法速遞」再爆多鋪。「魔法速遞」開齋一役某程度贏在匹馬超班，騎師佔嘅功勞唔係好多，不過今次再贏馬湯普新就應記一功。

在出閘一刻，「魔法速遞」向上跳躍，湯普新不慌不忙，將坐騎捉後攝入二疊，對面直路見步速唔快移定出三疊推進，600米開始輕推示意加速，550米全力推騎將坐騎推向極速，末彎順勢繞過「滿月」外側，掟出最外疊望空追，響一輪車輪鞭下埋門幾步改為手足推策，騎贏潘頓策騎嘅大熱門「武林至尊」，全場過程行雲流水，一氣呵成，睇得出鞍上人賽前有晒部署，知道邊個位應該留、邊個位應該去，直路邊條跑線最好，點發揮先可以發揮坐騎最強威力，臨場賽事出現任何變化，都一早有準備點樣應對，反映呢位騎師經過個幾月邊騎邊摸索學習，開始掌握到香港嘅賽事模式同埋跑道特性。

湯普新原本騎到4月初就要返澳洲，難得獲延長「試用期」至5月1日，呢段時間鬥志肯定加零一。今次湯普新8匹坐騎，筆者想博第9場嘅「愛心神駒」，呢匹阿根廷G1盟主，季內3戰已收熱身之效，有質之輩隨時出招。