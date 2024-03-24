【分秒在握】布宜學果然有料到

問大家一個有趣問題，若然「禪勝輝煌」上仗勝出，今次打吡會否續用董明朗呢？但現實是，上仗以短頭位飲恨，因此今次請來布宜學助拳。騎者除「禪勝輝煌」外，呂健威亦提供第3場「果然僥倖」，相信必思進取。

布宜學係近兩年英國冠軍騎師，當然有其本領，而2018年來港騎「巴基之星」贏女皇盃亦見功架，今次來港爭打吡，馬迷又可一睹其風采。跑打吡以外，布宜學亦有呂廐「果然僥倖」出爭第3場四班1200米。此駒今季一出即勝，在近乎不可能的位置追上贏馬，之後初次出爭1400米，亦不過以頸位之微不敵神經刀「風繼續吹」。好可惜連搏兩仗之後，「果然僥倖」跑至鼻孔有血，雖然最終確認非流鼻血，但馬匹亦抖了接近4個月方復出。

值得一提，在11月至12月時，「果然僥倖」曾經試過完全停止操練，每日都只是游水作舒緩，理論上就跟抖暑差不多，而休養了20多天後，馬匹工夫重新做起，直到3月頭復出跑1200米，馬匹體重一下子輕了22磅，而埋門票數異常冷落，結果真的三甲不入。但要留意的，係馬匹在種種不利條件下，居然亦跑第5只輸多馬位，而且直路初之時，曾有數步相當兇悍，只是馬匹狀態未足，因此未能維持到底而已。

今次「果然僥倖」增加了13磅，重新貼近季初贏馬時體重，加上有布宜學之助，若然有分頭則更值得贏位兼投。

■長風

第3場 2果然僥倖 6健康快車

10小小吾駒 7勝意