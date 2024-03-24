史上最速！大至尊幫航哥首奪打吡！

今日重頭戲香港打吡大賽2000米4歲系列賽尾關，葉廐「大至尊」獲得冠軍騎師潘頓垂青，臨場成為4.4倍次熱門，至於連勝4歲賽頭兩關經典一哩及經典盃的蔡廐「驕陽明駒」，則落飛成為3.2倍大熱門。賽事起步後，伍廐「嘉應傳承」在前面放頭，仲放得唔慢，馬群拉得好開，葉廐「大至尊」留在尾幾駒位置，入直路穿個靚位上來，爆發出極強後勁，一路追趕前面大逃走甩的「嘉應傳承」，結果去到最後50米，「大至尊」終於趕過出頭，為葉楚航取下從練首次打吡殊榮，而潘頓就自「戰利品」後第2次奪得打吡，今場「大至尊」以1分59秒85完成賽事，更是打吡歷來最快時間，呢場馬主陳金雄唔止拎到1,456萬頭馬獎金，仲拎多150萬自購馬特別獎金，一次拎到1,606萬，真係超級豐厚呀~是場跑第2名係排14檔後上的「錶之銀河」，第3名為放頭的40倍冷門「嘉應傳承」，兩駒均為伍鵬志馬房戰駒。

賽後潘頓接受訪問，話今季對佢係一個令人沮喪嘅馬季，成績唔算太標青，今次憑「大至尊」攞到佢第2個打吡，真係好開心，佢話亦要多謝葉楚航，佢好記得當年同航哥一齊做冠軍，當時佢做冠軍都好戲劇性，今次贏呢個打吡都好大意義，而佢話今場去到最後200米都知有機會追到對手。

第7場賽果：7-1-11-4

二重彩賽果：7-1(最後賠率32)