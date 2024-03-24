沙田督師沈集成：維港智能跑得好 我為佢感到自豪！

香港代表「維港智能」今日在日本中京競馬場出戰一級賽高松宮紀念賽1200米。雖然這匹短途佳駟未能一如2015年此賽冠軍、一代香港名駒「友瑩格」般摘下此賽，但牠仍能在受天雨影響的場地下以優異演出得第3名。

「維港智能」今仗在梁家俊胯下排10檔起步，出閘後已迅即上前取得領先，馬兒一直領放至最後200米，方被坂井瑠星的坐騎「消暑樂祭」趕過，後駒過終點前力抗後上馬「奈村佳盈」的挑戰，最終以馬頭位之先奪冠。

「維港智能」落後頭馬「消暑樂祭」約3個馬位衝線，但已為其馬主取得約223萬港元獎金。

今場賽事的頭馬時間為1分08.90秒，因賽事在軟慢地上舉行，所造時間已是甚為出色。

另外4匹主席短途獎的日本報名馬，今日亦有在中京角逐這項短途大賽，當中「濠城」跑獲第6名，而「賢德之君」（第10名）、「摩天獵戶」（第16名）及「鑽彩」（第17名）3駒則在較後位置過終點。

「維港智能」的騎師梁家俊賽後說：「牠的表現非常出色，馬兒出閘清脆俐落，牠看來比在香港時更具新鮮感，因此牠上前取得領先後，跑來有點重口。」

「臨場場地頗為軟慢，對牠來說，這不是最理想的狀況，但牠的發揮已算甚佳。跑至最350米，我開始催策馬兒並指示牠加速，當時我們處於上坡途程，因此牠跑來看似有點吃力，衝勢僅屬一般。」

「縱然如此，我對牠仍感到自豪，牠已跑了一場十分出色的賽事。」

梁家俊續說：「我們嘗試讓牠採取主動，牠起步後跑來亦相當順暢。我讓馬兒順勢競跑，但牠卻與我有點鬥口，畢竟這是牠首次在這個馬場作賽。」

「我喜愛日本，很高興今次有機會在日本策馬出賽，我希望不久後可以重臨這裡。」

「對馬兒來說，這是一項莫大挑戰，今仗是此駒首度在左轉場地上角逐，牠同時亦須應付上坡及軟慢場地。」

「牠今季季初曾在沙田跑黏地勝出一項賽事，但牠在該仗只負輕磅115磅，而此駒今次須負128磅，兩場賽事的負磅形勢截然不同。」梁家俊說。

「在最後直路上，馬兒展現了不俗加速力，但當我們跑至上斜一段途程時，牠未能進一步加速。我隨即指示馬兒繼續衝前，但牠未能交出更強勁的反應。我得感謝此駒馬主及練馬師的支持，讓我來到這裡策牠上陣，我希望將來可以再次到海外出賽為港爭光。」

「維港智能」的練馬師沈集成今日留在沙田馬場督師，他在賽後說：「馬兒跑了精彩一仗，我對牠的表現感到自豪，我亦感謝今次為牠征戰日本的馬房團隊，他們做得非常出色。」

「梁家俊亦然，他今仗的鞍上發揮值得一讚。」