【賽後報告】兩駒流鼻血 今朝更好熱倒有解釋

是日賽後報告撮要：

第1場：被查詢有關他在直路上「龍城金將」的騎法時，周俊樂表示，他打算讓坐騎跟隨是賽的熱門馬匹之一「德心知遇」上前，並於過了400米處後不願將坐騎移至該駒外側，因為這會導致坐騎居於「電路十號」之後，而他認為「電路十號」將未能帶領坐騎上前。他又說，坐騎在「德心知遇」之後內閃，其後於趨近150米處時在該駒之後嚴重受困，持續內閃直至於過了150處後在「德心知遇」內側得以望空。「大英才」氣管內有很多血。

第2場：被查詢時，薛恩表示，他未就自外檔出閘的「仁心星」居於哪個位置競跑獲發具體指示。他說，坐騎出閘迅速，其後他催策坐騎上前以圖保持位置，但當居坐騎內側的數駒看來有意保持較為靠前的位置時，他選擇將坐騎留後並跟隨「翹峯」。他又說，他決定佔取遮擋，是因為他將須消耗「仁心星」太多氣力以超越內側的馬匹，而坐騎是日在負磅增加下增程角逐，這樣做可能導致坐騎在末段未能以勁勢衝刺。他進一步表示，坐騎在「翹峯」之後取得遮擋，其後走勢良佳，但在直路上受催策之際未能交出強勁反應，表現令人失望。「旅遊高球」賽後被發現左後腿割傷。

第3場：「奔妙星」及「小小吾駒」被發現流鼻血。

第4場：賽後，霍宏聲報告，他可選擇讓「今朝更好」佔取較為靠前的位置，而坐騎在領放後對催策毫無反應，並於賽後被發現將舌頭擱在口銜鐵上。練馬師廖康銘確認所發出的指示，但表示賽前沒想過此駒能夠領放，並確認此駒於賽後將舌頭擱在口銜鐵上。

第5場：薛恩（「信心星」）承認一項不小心策騎〔賽事規例第100(1)條〕，事緣於接近200米處時，他容許坐騎在尚未帶離「綫路神驊」下向外斜跑，導致「綫路神驊」須勒避。小組判罰薛恩於3月27日星期三跑馬地賽事停賽（1個香港賽馬日）。在衡量判罰輕重時，小組裁定薛恩的不小心策騎程度屬第1級，以及影響情況屬第2級。「多利彩駒」氣管內有很多痰。被查詢時，艾道拿表示，「連捷」自500米處起外閃，末段他擔心坐騎將向外斜跑避開終點柱，因而未能力策坐騎。

第7場：被查詢時，莫雅表示，「安騁」大部分途程須在沒有遮擋下走外疊，因而於早段及中段消耗太多氣力。他說，因此坐騎在直路上未能以勁勢衝刺。「同樣美麗」抵達起步點後被發現口內有血，其後接受獸醫檢查，獸醫認為此駒適宜出賽。

第10場：艾兆禮（「友瑩仁」）承認一項不小心策騎〔賽事規例第100(1)條〕，事緣於趨近800米處時，他容許坐騎在尚未充分帶離「好如意」下向內斜跑，導致「好如意」須勒避。小組判罰艾兆禮由4月17日星期三開始停賽，直至4月21日星期日才可再次出賽（兩個香港賽馬日）。此外，艾兆禮被罰款6萬元。在衡量判罰輕重時，小組裁定艾兆禮的不小心策騎程度屬第2級，以及影響程度屬第2級，也考慮了他的中等策騎出賽紀錄。

一般事項：

第3場賽後，跑道場地掛牌由「好地」改為「好至快地」，自第四場起生效。

小組就董明朗及希威森管有及穿著設計未獲董事核准的背心一事展開研訊。董明朗及希威森均承認違反賽事規例第94(4)條，各被罰款3萬元。

四、3月27日跑馬地賽事

小組是日就導致「紫荊動力」於3月21日因不慎接受治療而須於宣佈出賽前退出3月27日跑馬地賽事的情況展開研訊。小組召見了「紫荊動力」的練馬師黎昭昇，黎昭昇解釋此駒於3月21日早上在從化參加試閘，其後他指示馬房員工向此駒施用消炎藥。黎昭昇被罰款一萬元，事緣他於3月21日令「紫荊動力」不慎接受消炎藥治療。「紫荊動力」必須通過獸醫檢驗後，才可再次出賽。