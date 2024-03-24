驕陽明駒跑第8 大至尊女皇盃挑戰浪漫勇士？

本年度馬季寶馬香港打吡大賽2000米今日在沙田馬場舉行，產自愛爾蘭的高質中長距離佳駟「大至尊」表現續有進境，在潘頓胯下以優異姿態攻下這項總獎金達2,600萬港元的四歲馬經典賽事系列壓軸戰。練馬師葉楚航賽後表示他將考慮安排此駒劍指下月上演的一級賽富衛保險女皇盃2000米。

今仗「大至尊」為葉楚航帶來從練生涯首項打吡冠軍寶座，這亦是潘頓自2015年憑「戰利品」勝出此賽後，第2度勝出打吡。「大至尊」今仗所締的頭馬時間為1分59.85秒，這是自打吡大賽的途程於2000年轉至2000米後的最快頭馬時間。之前的賽事紀錄時間為2分00.15秒，由香港馬王「金鎗六十」於2020年一屆賽事中造出。

今日寶馬香港打吡大賽日共有60,976人進入兩個馬場觀賽，賽事在好至快地上舉行。賽事末段戰況激烈，「大至尊」及「錶之銀河」兩駒均自馬群後方一舉追前，結果前駒以馬頸位之先力壓對手掄元。沿途在前領放的「嘉應傳承」則在廐侶「錶之銀河」馬頸位之後跑獲季軍，這3駒均於兩分鐘內完成賽事。

「大至尊」前稱「百年劇院」（Broadhurst），在愛爾蘭服役時由殿堂級練馬師岳伯仁訓練。今仗只是此駒來港後第2次上陣，上次牠於3月3日在港初出，即在此場此程以極佳姿態攻下一項讓賽，其後獲得打吡的入場券。

這匹新勝馬今日備受熱捧，開賽時獨贏賠率為4.4倍。賽事早段牠留守馬群後方，其後緊跟另一匹熱門「驕陽明駒」競跑。「驕陽明駒」早前已接連攻下香港經典一哩賽1600米及香港經典盃1800米，今仗在此力爭完成4歲馬經典賽事系列大滿貫。

最終「驕陽明駒」只能以第8名完成賽事，相反「大至尊」在最後直路後上如箭，在一眾後上馬之中成功突圍，趕過領放馬「嘉應傳承」率先衝線。「嘉應傳承」這匹冷門馬今仗由艾兆禮策騎，跑至最後400米時此駒一度取得5個馬位的領先優勢，幾乎成功一放到底。

「大至尊」在末段成功望空後隨即交出強烈追勢，牠在潘頓胯下最後400米締出22.58秒的段速，成功追及「嘉應傳承」，同時力抗在其外側推進的「錶之銀河」的挑戰。「錶之銀河」末段的締速更快，最後400米以22.40秒完成。

曾於2012/13年度馬季榮膺香港冠軍練馬師的葉楚航，在賽後表示這是他從練以來最重要的一場勝仗。

他說：「這場賽事非常精彩，我認為勝出打吡較奪得冠軍練馬師寶座更為重要，但對我來說，這場勝利確是別具意義。」

「牠是匹與別不同的良駒，競賽態度極佳。跑至最後200米，我感到十分緊張，但我將所有希望放在潘頓身上。他是位香港冠軍騎師，而此駒亦已有充分準備應付今仗。」

葉楚航續說：「在此駒來港後首日，潘頓傳送了一段（『大至尊』在李奧柏勝出的）影片給我，他向我說此駒甚具潛質，問我可否讓他策騎此駒出賽。」

「我已為牠報爭4月底舉行的大賽（富衛保險女皇盃）。且看馬兒今仗後體力及狀態恢復如何，若果一切無大礙，只要牠持續進步，我就會為牠進軍該賽。」

「我真的很高興，對我來說這是夢寐以求的一刻，實在令人難忘。」

「大至尊」這匹「真金不換」的子嗣之前在愛爾蘭由岳伯仁訓練時，取得5戰2勝的成績。被問及早前取得此駒帥權時，潘頓形容這是個一瞬即逝的機會，可說是冥冥之中自有安排。

「馬季舉行期間我們都會遇上好些機遇，有機會改寫我們在馬季內的成績。早前有段時間我想我或會夥拍『安聘』出戰打吡，但其後該駒馬主決定讓莫雅策牠上陣。之後我認為『驕陽明駒』或會成為我的打吡坐騎時，布文卻在我停賽時為此駒建功，其後我只能目睹他們勝出（4歲馬經典賽事系列）首兩關賽事。」

「我一直不肯定我會策騎哪一駒出戰打吡，直至我上次策牠取勝。這與我當年夥拍『戰利品』一樣，其時我在頗後的階段方決定策該駒上陣。」

潘頓續說：「能夠找到此駒並與牠攜手勝出打吡大賽，我感到非常榮幸。這是香港最高榮譽的本地大賽，近年我在此賽中的成績並不太突出，今季成績亦未如個人預期般理想，因此我很高興可以在這項本地其一最重要的賽事中奪冠而回。」

「此駒至今顯示牠是匹十分適合香港競賽環境的賽駒，馬兒本身競賽態度良好。牠抵港至今一直顯得相當適應，我喜愛在晨課中策牠操練，不少賽駒在晨課跑來均惹人喜愛，但並非所有馬出賽時均可交出同等水準，但牠至今在賽日中一直交出優異表現。」

「我不太肯定牠將來的成就有多高，且讓時間証明一切，但直至這一刻，牠已不負所望。」

「當領放馬（『嘉應傳承』）遙遙領先、繼續以佳勢在前競跑之時，我的坐騎並沒有收慢或者放棄，雖然牠在末段或許已顯得有點疲累，但牠依然奮力拼搏，並為我摘下錦標。我一直認為牠可以收窄與領放馬的差距，但最終可以追回多少失地，我卻不太肯定。」

「跑至最後200米，我就相信牠應可追及該駒。」