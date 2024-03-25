復活節周歲馬拍賣會 雲絲仙子囡囡成焦點

殷利殊復活節周歲馬拍賣會，將會喺4月7日、8日一連兩日舉行，今屆目錄之中，有500匹周歲馬登記進行競投，當中不乏優質血統子嗣，而全場吸睛焦點，將會落於由古摩亞培育，出自馬后「雲絲仙子」所生嘅Lot. 391棗色周歲馬女。

雖然「雲絲仙子」係繼「日平線」、「魚子精華」之後，第3匹獲得澳洲賽馬名人堂公認嘅馬后，不過卻承襲歷來馬后配種不似預期嘅成績，2020年與前列種王「至高無極」(I Am Invincible)配種，可惜首胎流產，休息一年養好身子與「比亞路」(Pierro)配種，誕下至今唯一出生馬女，去年本被安排與另一星級種馬「犀利時」（Snitzel）配種未果，而今年兩駒將會再接再厲，且看能否成功受孕。

雖然受孕率不高，畢竟屬於一代馬后首匹面世子嗣，加上在古摩亞培育加持下，屆時將會勢成競烈競投對象，而古摩亞掌舵人之一Tom Magnier表示， Lot.391雖然會被世界各地買家高價競投，估計以澳洲賽事獎金吸引，馬匹留在本土服役成數較高，而佢亦期望呢匹馬女一如母馬，長線以2000米終極榮耀覺士盾為目標。