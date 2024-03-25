【蹄聲妙影】出Trip採訪好考抗逆力

3月份係港駒遠征熱門季節，不過講到遠征，日本賽駒經驗最豐富，可是俗稱「打爆機」嘅法國凱旋門大賽至今仍未成功攻陷，不過就真係要欣賞佢哋份勇氣，而且每逢有日本賽駒遠征，就一定見到佢哋嘅傳媒跟埋去當地採訪，而JRA亦會出動自己嘅攝記，務求第一時間有相用。

不過，聽番啲日本攝記講，近年遠征意外多多，繼上年有位攝記喺杜拜做到暈低咗，啱啱舉行完嘅沙特盃賽馬日，本身要等皇室人員到場，人同馬已經無止境咁等，殊不知去到跑沙特盃嗰場，現場職員突然唔畀攝影師去欄邊影馬匹衝線，就算連日本練馬師都被驅趕，理論至開跑依然無果，搞到個個臨時臨急爭住企上花糟位影相，有位攝記更不幸跌爛部相機，相當淒涼。

早幾年，有位日本記者去南非採訪，由於跟身行李過重，被迫喺機場大堂即場將部相機同電腦，pack埋入行李篋入面寄倉，殊不知落機後去行李認領區攞行李時，發現行李篋輕飄飄，打開一望發現相機同電腦都不翼而飛，相信係佢大庭廣眾pack入行李篋時，已被機場老鼠睇中。

初步提供:

第4場6「精明選擇」

第8場1「威武覺醒」

■東星