【賽馬以外】場地突然變快 係咪有古怪？

啱啱禮拜日嘅香港打吡大賽，應該都算係近年鬥得最精彩同最具戲劇性，筆者唔係話「金鎗六十」喪追「幸福掌聲」唔勁、亦唔係話「浪漫勇士」同埋「加州星球」單打獨鬥嗰屆唔好睇，但今年打吡由最初「驕陽明駒」獨大，然後去到傷咗缺課幾日，結果功敗垂成，反而最終由今個月初先贏三班2000米同埋畀咗26萬於第3階段報名加入嘅「大至尊」、「錶之銀河」串Q，再睇埋潘頓過終點後嗰個興奮表情同埋動作，就已經值回票價啦，再加埋事前事後咁多花生，除咗要戥uncle開心，見到航哥同潘頓呢個配搭贏大賽，真係有啲令人時光倒流嘅感覺，亦令筆者諗起唔少美好時光。

不過，尋日打吡精彩就唔使講，但最誇張嘅係時間，1分59秒85完成賽事，係打吡歷來最快頭馬時間。講真，田草2000米真係極少馬匹可以2分鐘內完成，早幾年天晴地快，兼且成日有「馬克羅斯」、「歡樂時光」呢兩兄弟在陣，先至出現田草2000米跑1分59秒幾嘅情況，其中2019年嘅女皇盃，日本代表「勝出光采」更造出1分58秒81，但呢場係國際一級賽，而尋日只係一匹只限4歲馬嘅賽事，由一批70幾分至103分嘅馬角逐，都可以造出極快時間，除咗「大至尊」、「錶之銀河」本身真係好犀利，又點會同場地快冇關啦。

筆者最近睇咗一篇英文傳媒嘅報道，內容主要係講今季整體賽事時間偏慢，應該係同場地比較慢有關，仲訪問咗潘頓有咩睇法。整體嚟講，今季沙田有7成以上賽事嘅場地掛牌係好地，谷草就有8成以上掛好地，而根據潘頓嘅意見，佢就覺得場地明顯比之前濕同埋軟，同埋佢亦覺得場地偏差相當嚴重，只係冇咩特別模式，有時就會利前領，後面冇得追，有時就利內疊，但有時又會利外疊，同時最得意係就算陣上佢已經覺得速度好快，但造出嚟嘅時間都係比標準慢，佢亦認為根據呢個跑道狀況，就會跑出唔少令人意外嘅賽果，亦令賽績嘅相關性減低，好難去衡量一匹馬嘅真正演出。

其實如果有計開數刨馬嘅朋友，都會覺得今季嘅情況係好困難，因為當一把向來用啱嘅尺用嚟計今季嘅賽績同賽事時間，基本上係咩都計唔到，又或者係被誤導。當然筆者明白，跑道狀況都會受天氣影響，香港有段時間都係潮濕，多雨，但馬會唔係話草地跑道去水快，落幾大雨都冇問題，咁點解今季有位冠軍騎師會覺得場地長期偏慢呢？

其實依家好多人刨馬，都會利用電腦同埋AI分析，佢哋嘅強項就係透過收集極多嘅數據進行分析，馬匹賽事時間、賽事段速分析係極重要嘅參考，但若然因為場地關係，令所謂嘅標準時間都比之前唔同，咁構成嘅影響又幾大，應該可以想像得到。但問題就係，當呢單嘢被報道後，尋日沙田就突然出現返今季少見嘅好至快地，仲早段時間啲放頭馬幾乎係放幾快都唔會斷，甚至打吡嗰場，「嘉應傳承」嘅段速都好誇張，一樣捱到第3名，明明早幾日都話濕度高，點知又突然變快地，唔知可以點解釋呢？

■山無陵