鍾易禮停賽 周三得一個10磅見習生可買~

今期獲減5磅的鍾易禮繼續停賽，另一位減10磅的見習騎師黃智弘當然要留意，此位方嘉柏徒弟近期手風相當好，替不少馬房搏殺得手，3月13日跑馬地夜就憑「智取神駒」及「開心馬」起孖，之後一期亦有「八心之威」於泥地續添勝仗，黃智弘表現轉好又有10磅可減，當然是搶手貨，今周三晚有6匹坐騎揸手，當中「威武覺醒」、「皇帝英明」、「天火同人」及「喜勝威龍」俱機會不俗，各位可買WP過關。

睇番由135磅減10磅至125磅的「威武覺醒」及「皇帝英明」，各有可取之處。第6場四班1200米的「皇帝英明」剛戰同程排12檔後上制敵，直路能夠追5、6個馬位反先，狀態擺明甚銳，勝後加7分升到60分，刻意搵來黃智弘抵銷加磅壓力，再排11檔若然際遇有利，憑其勇態再下一城不奇。

第8場「威武覺醒」今季取得1冠1亞2季，但4次負130磅以上都未能入Q，今次減10磅只負125磅絕對合適，上賽與「赤兔猴王」及「又龍串鳳」攜手上名，有權再進一步。

第7場三班1000米的「天火同人」剛戰配黃智弘擺前走即輕勝近3乘，今次上三班故劍重逢，本身曾有打疊贏馬紀錄，可追多次。尚有第3場五班1650米的「喜勝威龍」，自購馬跌到現時33分水平，早前272場次曾敗於季內3捷的「活力多多」得第3，輸一場泥地後重臨跑谷草一哩，有變身空間。