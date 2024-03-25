湯普新最近獲得延長續牌至5月1日，其中關鍵相信就是今個月憑黎廐「魔法速遞」取得連捷，留意此兩場頭馬都是在谷草一哩取得，暫時騎者在此程發揮最有心得。今次谷草騎者與方嘉柏、蔡約翰、姚本輝、黎昭昇及沈集成合作，支持度不俗，勇銳坐騎包括有「川河型駒」、「波爾多」及「燊榮之星」等，其中「波爾多」、「燊榮之星」及「領創動力」俱出戰谷草一哩，且看此位澳將能否在耍家路程增添頭馬？

第8場三班1650米，蔡廐自購馬「波爾多」來港後由短跑起，前季在田草1400米取得在港首捷，上季則贏過田草2000米及谷草1800米，一再集中攻中長途，不過今季唯一入Q在谷草一哩，既然現時跑谷草一哩最好，今安排用王牌返一哩已夠誠意。況且現評62分比對上贏馬時低10分，計數有力反彈，僅負118磅着數，輕飄飄好跑，初配湯普新屬新配搭，且看帶來新鮮感下會否有驚喜表現？

第5場四班1650米，沈廐「燊榮之星」季初跑了3仗後流鼻血，抖夠才於上仗3月初復出，由湯普新接手出戰田草1400米，遇上當銳的「馬林」及「鐵金剛」等，追回第6名不差，敗後減多兩分今次首度落四班且重返勝途，可賺級數。況且上仗後再跳過4課，狀態有望提升，湯普新已騎一次有默契，難得落班仍保住帥權，必把握機會盡拚，可捧獨贏。沈集成尚有第1場「領創動力」再交由湯普新操刀，埋門兩度拍跳操足，轉場增程跑谷草一哩可尋突破。

第9場三班1200米，柏廐「川河型駒」今季在港初出即跑同程，40倍冷門跑得第8名不差，其後一再增程吸收經驗，至近兩仗縮程跑田草1200米，上仗追回殿軍有進步，柏廐馬今次重返「谷草主場」令人憧憬，改用湯普新且拍跳由騎者負責，有晒出擊手影。方嘉柏全晚派5駒列陣，「川河型駒」及「川河首駒」配合而來戰意鮮明，「川河型駒」改配湯普新換來分頭更值博。