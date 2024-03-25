美麗系周三再靚爆鏡！

郭少明家族的「美麗」系早前經歷完低潮後，今個月已先後有「美麗多盈」及「美麗奔馳」共交出2W，以此系馬兵力於今季餘下日子定必想狂勝收復前失，今次周三谷草，就有「美麗第一」、「無限美麗」、「美麗滿滿」以及「美麗歡聲」出動，睇來郭氏一家有望拉頭馬影靚相，分分鐘起孖或中三元亦唔奇！

第1場四班1650米，告東尼馬房的「美麗歡聲」上年底12月在陳嘉熙胯下贏同程，之後4度跑獲季軍，上次再爭同程由於被頂在三疊只好發力帶頭，但用力太多到末段無以為繼，今次只要際遇轉好即可重見真章。

第7場三班1000米的「美麗第一」早前於韋達馬房連續4次跑P，上仗1月尾獲亞後轉投伍廐，擺明恨贏。留意轉倉後3度試泥閘俱勝，走勢勁得交關，加上體力比起同場對手為佳，頭兩次試閘由田泰安及蔡明紹效力，第3課已由潘頓考驗，配合騎者剛贏打吡旺勢，今回又取得此匹勇馬帥權，排5檔易發揮，可配合「美麗」系馬大舉出擊，各位不能錯過了。

第8場三班1650米，羅富全馬房的「美麗滿滿」季內雖然未曾贏馬，但8戰全跑3至5名，輸最遠亦不過3個半馬位，剛戰突然擺頭走結果輸半個馬位得第4，今次轉配田泰安及初用開縫眼罩，若然用回留前鬥後跑法，隨時取得突破。

第9場三班1200米，「無限美麗」今季在四班贏過，且蹄下敗將有再出補中的「皇帝英明」，上次首度升三班再跑同程，在馬少場合卻被頂在三疊，只能追回一席季軍，累積過經驗，志切爭冠的蔡約翰應不會失手，再用潘頓排6檔走位料機動，力足補中。