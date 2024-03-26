【馬場第一攝】Pierre今期有手影 望連番數胡

伍鵬志(Pierre)馬房在明晚賽事中派出8駒上陣，有第1場「同寶寶」，第2場「逐步贏」，第4場「精明選擇」，第5場「皇仁福星」，第6場「旋風傳奇」，第7場「美麗第一」，第8場「錶之量子」及第9場「旭日昇」，件件實力有番咁上下，今朝備戰動態所見，練者頻頻穿梭於馬房及機坪之間，為賽駒加課督操及積極打點一切，搏殺鏡頭盡現，值得大家吼緊。

重點留意馬匹係第1場四班1650米的「同寶寶」，助手騎往內圈快踱兩圈，走勢輕盈火氣十足，狀態有明顯進步，田泰安連搏3仗只得個近字，幕後決心換班德禮望轉吓手風可以擦出火花，均速馬排2檔起步佔地利，有望突圍取勝。此駒由馬房行出隧道期間，練者在尾隨跟到實，肉緊之情不言而喻。

另第7場三班1000米件「美麗第一」也需注視，跑咗5仗次次收獎金，卻始終未能走入凱旋門，潘頓第5度執韁相信佢亦好想儘快幫馬主贏馬，今早內圈快踱進度理想，一切準備就緒，且看潘一哥如何演繹。

早餐料:

第1場:6「同寶寶」

第7場:6「美麗第一」

第9場:11「旭日昇」

阿藍