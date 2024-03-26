3月已掃10W 告東尼仲未夠喉？！

告東尼3月攻勢停不了，剛於打吡大賽日取得本月第4次起孖，如今已經連贏6期，單計3月已狂掃10W，周三晚派出7駒進軍7連勝。雖然重心之一「八駿笑昇」於排位前腹絞痛退出，仍有多匹爭分棋子，好似班德禮夥拍「三代同心」與「浪茄仔」出擊，而艾道拿續擔當「加州」系福將，練者有望延續勝勢。

雖然徒弟鍾易禮今戰繼續停賽，承接東廐剛戰強陣下起孖旺勢，周三晚練者全數參賽馬均配洋將，而一手由鍾易禮主理之「浪茄仔」改配班德禮，開季初期馬匹因腹絞痛延誤進度，復出之後專攻谷草1000米，連跑4仗雖未出頭，但亦取得1亞2季，最差一仗亦跑第5，上仗轉場初戰田草1000米直路賽，效果未如理想，敗績大可抹去，今仗重返強項谷中1000米，有望交出好成績。

艾道拿近期亦成為東廐「加州」系福將，已經贏過「加州偟者」、「加州星球」與「加州動員」，周三晚又有「加州代表」再接再厲，今次配備變動兼增程出擊，存在不少變數，而艾道拿周六會夥拍「加州星球」遠征杜拜阿喬斯短途錦標，若然能夠於出發前再憑「加州」系頭馬壯行色，更加別具意義。

美麗歡聲艾道拿出招

艾道拿尚接手第1場「美麗歡聲」，他早前為同主廐侶「美麗多盈」贏馬，「美麗歡聲」自12月29日於谷草一哩爆冷開竅後，之後一直專注同程表現穩定，告東尼今戰委以重任，且看艾道拿能否克服外檔，為告東尼再建奇功。