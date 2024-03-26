【練馬師王】揀啱「入場」落注時間 換取高回報

剛周日田戰，一如所料呂健威馬房大舉出擊，結果亦取得亮麗戰績，以「開心寶寶」、「獨步天下」及「手機錶霸」建功，大演帽子戲法，同日另有兩駒入圍，累積46分勝出「練馬師王」，是今季9度封王以來，得分最高一次。值得一提，上期建議大家在頭場開跑前下注呂健威，大約有3.4倍，但當「開心寶寶」先拔頭籌取得12分後，再開盤時已跌至不足2倍。只要揀啱「入場」落注時間，即可換取更高回報。

至於今期谷戰，呂健威派遣3駒上陣，「獵狐者威」、「威武覺醒」及「迎樂」對上一仗均跑三甲，近況有保證，攜手搏殺可能性高，但要想他再一次封王，似乎有點難度。另邊廂，剛周日亦連場入圍的賀賢馬房，今次賽事採取精兵制，安排5駒列陣，悉數具備入圍機會，博分頭可以小試。

第2場四班2200米，賀廐派出「一支箭」與「大登殿」同室操戈，早前「一支箭」曾與由潘頓所策的廐侶「翔龍再現」串Q，今場潘頓為「大登殿」效力，而「一支箭」則強配田泰安，賀賢一併起用馬場一、二哥搏殺，當然希望可以再炮製馬房連贏位，假如真的辦到，單單一場就可袋走18分，對爭取封王大有幫助。

此外，打頭陣的「威威父子」在港跑過7仗，從未躋身三甲，但上場田草1400米追得有聲有色，4歲馬開始適應水土。今次轉爭跑馬地一哩，同主馬「威威高星」及「威威福星」俱跑同程取得突破，「威威父子」或可照辦煮碗。由於頭場已有點冷味，故投注賀賢的「練馬師王」時，適宜於開跑前「入場」落注。

第3場「北海盜」剛戰初跑谷草一哩得第3名，賽後被減1分，入圍後竟可降班出賽，優勢明顯。上季同廐的「極速之星」，又是上名後降班，結果換布文一擊即中，今次「北海盜」部署相同，大有機會爭取在港首捷。

「練馬師王」開售賠率

1.伍鵬志 2.05倍

2.蔡約翰 10倍

3.方嘉柏 9.0倍

4.容天鵬 12倍

5.羅富全 12倍

6.告東尼 11倍

7.賀 賢 14倍

8.韋 達 20倍

9.沈集成 20倍

10.大衛希斯 30倍

11.姚本輝 25倍

12.黎昭昇 30倍

13.蘇偉賢 40倍

14.文家良 60倍

15.呂健威 85倍

21.其他練馬師(葉楚航/廖康銘/鄭俊偉/巫偉傑/丁冠豪/徐雨石) 50倍