【晨課起筷馬】今季變咗另一隻馬

剛周日大賽日屯下重兵嘅蔡約翰，最終憑「健康快車」取得頭馬，其餘場次連番失手，成績絕對唔滿意。雖然係失運，但誠意十足，短時間內呢個馬房仍值得追捧。

第5場四班1650米，「華卓晴」已屆6歲看來已再無太大進步空間，不過今季演出卻令人驚嘆。此駒過往以泥地最為耍家，草地賽更從未上過名，但今季突然作出逆轉，4戰泥地賽全敗，反而谷草賽事3戰取1冠2亞，上仗谷草1800米力抗「八駿笑昇」及「飛馬將軍」絕非善類，並唔係符碌。睇番呢幾場上名嘅賽事，「華卓晴」前領、居中、留後唔同嘅跑法都試過，效果出奇地一樣好，演出相當破格。有此突變原因，好明顯並唔係馬匹性能改變，反而是現時評分有利，轉戰谷草對手實力普遍較弱，因而更得心應手。

上賽贏馬後，「華卓晴」即時運返從化馬場操練，小休3日即復課，隨即有番快跳工夫，最特別嘅係，跑開贏開嘅馬，賽後唔夠兩星期，第2課已即時安排試1600米草閘。嗰課閘「華卓晴」起步反應唔算最快，不過騎幾步已順利透出領放，沿途佔先短距離，入正直路鞍上助手催策動作不大，被對手逐一趕過，雖然以第5名過終點，但姿態輕鬆利落，呢課閘純粹喚醒作戰心情，並非打磨考驗，名次不用介懷。今仗縮程落1650米，以季內上名一役來看，頸位負於「赤兔猴王」而壓倒「建測羣英」，唔係普通四班水準，大有機會取得連捷了。

■陳志懷