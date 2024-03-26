伍鵬志未決定錶之銀河撼金鎗定挑機浪漫勇士

冠軍賽馬日將於4月28日上演，伍鵬志麾下「錶之銀河」已報爭當日的大賽，預料將有機會與「金鎗六十」或「浪漫勇士」同場較勁。

「錶之銀河」剛於香港打吡大賽跑獲亞軍，伍鵬志已為牠報名角逐冠軍一哩賽及女皇盃。伍鵬志表示：「我會與薛恩商量，安排馬兒角逐冠軍一哩賽或女皇盃。我認為馬兒將不會回師短途賽事，牠能夠應付一哩或者更長途程，且看牠賽後狀態如何。」

伍鵬志續說：「『錶之銀河』在打吡首次角逐2000米途程，表現甚佳。賽前應無人預料到馬兒的表現，但薛恩讓我們看到馬兒的能力所在。牠在最後200米略為欠運，但在那處望空後立即展開衝刺，跑得接近。我知道牠不可能有第2次機會角逐打吡，然而，我認為牠有潛質成為角逐分級賽的佳駟。」

最近加盟的「美麗第一」，周三由潘頓策騎角逐第7場三班1000米，伍鵬志說：「馬兒一再跑得接近，牠轉廄後，我為牠安排了3課試閘，目前狀態勇銳，希望1000米途程適合牠發揮，也期望牠於陣上不會過於搶口，末段能以佳勢衝刺。」

此外，「旭日昇」近兩仗均跑獲亞軍，今次將出戰第9場三班1200米，伍鵬志說：「希望馬兒陣上走位順利，為我取得頭馬。」