【張基焦點】飛馬將軍長途更妙

布文今期跑馬地賽事手執不少實力坐騎，亦罕有地為丁冠豪效力，「飛馬將軍」現階段跑大長途更合，可交出好成績。另外，「銀進」雖然只是後備補出，但過往跑谷草一哩有根據，強配居四班可起作用。「飛漲」上仗沙田也追得好，回師谷草有把握。「川河型駒」剛戰水準亦高，換湯普新成冷門或會帶來意外驚喜。

第2場四班2200米，「飛馬將軍」雖然從未跑過此程，但隨住年紀漸長開始轉型，早前跑谷草1800米已見均速，剛戰跑1800米則早段不夠快，末段卻追得好，因此今回增程跑2200米應合腳法，論近期狀態夠弗，今次搵布文策騎死磅不算多，配合2檔好位，丁冠豪可望憑此駒扳回一仗。

第8場三班1650米，「飛漲」減分已多，上仗跑田草1600米入直路兜大圈也肯追，最後只落後於「陽明天空」一個馬位，走勢合格有餘，今次回師較有場地根據的谷草，難得同場有「運高八斗」及「飛輪步」等快馬，抽4檔形勢亦有利，值得重視。

第1場四班1650米，「銀進」雖然是後備補出，但今次卻有準備，埋門從化試大閘，過往曾於谷草一哩得1亞1殿，證明長力無問題，況且對手實力一般，強敵「怪獸奇兵」工夫不正常，可看高一線。

第9場三班1200米，「川河型駒」上仗田草1200米不敵「實力派」及「光年八十」得第4，今次回師谷草肯定有級數，抽5檔形勢不算太差，對手不強即使用湯普新也可以一戰。