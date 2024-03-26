【進階選項】三代同心變招出擊

今屆香港打吡大賽圓滿結束，「大至尊」遲來先上岸，連同第3階段加入報名的「錶之銀河」包辦連贏位。「大至尊」於愛爾蘭服役時由殿堂級練馬師岳伯仁訓練，5戰從未跑超過一哩以上路程，但在港跑2000米2戰2勝，莫非連大師亦走漏眼？今屆打吡冠軍「大至尊」及第5名「難以置信」來港前均屬巴利多爾名下，但兩駒都並非古摩亞育馬場培育，是外購馬。連同打吡季軍「嘉應傳承」外地亦是由岳伯仁兒子岳品賢訓練，不過卻不屬巴利多爾馬主。上述3駒父系全為古摩亞旗下種馬，由以往香港馬主聽見岳伯仁名字耍手擰頭，去到近季「將王」，甚至今屆打吡馬成績，看來並非無好材料，只不過真要識揀，時代巨輪天天在轉，生意人手法亦是。

古摩亞作為世界龍頭牧場，優秀種馬如雲，今晚第4場「三代同心」是「花旗」子嗣，後駒在港招牌作不少，同由告東尼訓練的「加州星球」周六出戰杜拜G1。「三代同心」上季65分插班，跌到目前42分，差不多低「加州星球」3倍評分。當然大家都知道，種馬一年配百多二百匹，子嗣質素自有高低，但以「三代同心」季內所展示表現，要在中班交出頭馬應不難。前仗潘頓跑田草外檔放頭，上次巴度跑谷草留住回復追勢，試前試後，今次轉埋用愛爾蘭初出贏馬的開縫眼罩，換班德禮排1檔，加上同組快馬甚多，正常偏快步速啱追。

頭場東廐「美麗歡聲」亦是古摩亞種馬「活頓鎮」子嗣，愛爾蘭二級賽金羊毛錦標冠軍，抵港後由75分直線下滑，今季跌到41分止蝕回升，贏馬一役留前鬥後，但之後每仗均跟前甚至上場中段望空放頭，應非此駒最佳跑法。今場換上與馬房近期合作愉快的艾道拿排12檔，若肯留住追的話，相信以其底質，在全闊A欄後上足以橫掃。