【三重彩地帶】安仔「奇兵」突圍

「怪獸奇兵」3次跑四班谷草一哩得冠亞各一。

第1場四班1650米，「怪獸奇兵」前次三降四即取得季內首P，再出大敗純因氣管有血，今次是落班後首度重返強項谷草一哩，上季仍在三班同程建功，現居四班遇弱組佔盡上風，用田泰安配搭完整，可以信賴做複膽。

「美麗歡聲」及「極速滿貫」季內都曾勝四班同程，在此組中已可秤先。「冠寶駒」比上季贏馬時低10分，轉倉後未交代應有鬥志。「同寶寶」同程獲殿僅負乘內，均速型2檔有利進取。

第5場四班1650米，形勢混亂，馬膽難求，複式策略較為上算。「燊榮之星」上場三班田草1400米強組後上勢頭不弱，久沉後終有起色，落班轉谷對手差一截可起作用。「金哥兒」投巫廐後專攻1200米，但止於接近，今次轉程求變，以往曾在二班同程跑第4，而霍宏聲策騎曾入Q，路程及配搭均有根有據。

「極速之子」陣上試過放亦試過追，反覆仄準後突然轉谷，小心殺個措手不及。「華卓晴」今季轉性能谷優於泥，上場1800米更可跟前掄元，表現眼前一亮，一哩曾力拚「赤兔猴王」亦屬射程範圍。潘頓近期騎希廐馬搏殺準繩，今次捨「都靈勇士」而替「錢多多」效力，值得信賴。■海東