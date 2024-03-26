【J臣研究所】三代同心形勢靚絕

剛周日打吡大賽，「大至尊」用一個非常有說服力嘅姿態擊敗對手捧盃，老實講，小弟之前絕對唔覺得呢隻馬超級，所以周日文章更大膽以「嘉應傳承」行頭。分析番此賽兩點，首先講番點解起初會認為「大至尊」未算超級，係因為一見到岳伯仁出貨已立即落閘，未研究隻馬已判佢唔得，其實客觀啲咁睇，呢隻馬既有可能來港後繼續進步，亦有可能本身係一匹特擅快地嘅馬，所以英國無用武之地而賣嚟香港，無論點都好，日後處理呢啲問題都係客觀啲睇會比較好。

另外，打吡大賽好多人認為「嘉應傳承」放得過快，但其實今場有兩個馬房都有相近戰略，一個係伍鵬志一個係呂健威，估計兩邊都想搵自己馬拉快步速去幫另一隻突圍，快鬥快先有呢個結果，如果伍鵬志一早知道隻「嘉應傳承」放頭咁犀利，怕且都唔會叫騎師盡走，其實好彩最後僅敗獲季軍都跑得好，否則馬會可能又請騎師問話啦！

今期先睇第4場四班1200米，「三代同心」呢個路程輸5次，但上仗後上如箭追近得殿軍，其實只要解決到早段慢腳嘅問題，相信隨時可贏，而練者今次稍作配備變動亦明顯針對呢點，初戴開縫眼罩兼排1檔起步，形勢靚絕，肯定係出頭嘅黃金機會。

「金運來」上場贏馬姿態及所造時間都出色，問題係內疊有隻快馬「上校」，可能會頂到「金運來」難以帶放。「怡昌奇兵」埋門大閘走勢大幅進步，大步馬熱身一仗後轉場初跑谷草，隨時一條直路掃晒。