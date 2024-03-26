【耀眼精選】第4場有奇兵

恭喜葉楚航憑「大至尊」捧走今屆打吡。同時筆者借此機會，向伍鵬志講聲對唔住，佢唔可以從練首次派馬參戰就贏打吡、甚至包Q，除咗撞正「大至尊」，另一個原因就係有個地獄黑仔王搭沉船。

有做功課嘅朋友都會好輕易睇到「超超比」響香港經典盃有幾厲害，筆者反覆觀看賽事影片後，𥄫到「嘉應傳承」同「難以置信」呢對馬都無心攻堅，但有一點要講清楚，呢個評價並唔係貶意或者指摘幕後心懷不軌，反而係稱讚練者目標清晰，夠膽取捨，係部署跑大賽嘅正常手法。所以結合埋賠率，筆者一早已Mark定呢對馬。

響賽前馬友發訊息問「錶之銀河」點睇，勾起筆者傷心事。話說3季前嘅經典盃，筆者度到「將王」有機爆冷，Q有幾匹馬可以考慮，結合血統放棄咗分高嘅「健康愉快」，結果呢個決定搞到幾晚瞓唔着。吸取教訓，學精咗同齡平磅賽應以實力先行，長力可放埋一邊。所以今次筆者「嘉應傳承」、「難以置信」同「錶之銀河」3駒互串，再買前兩駒WP，無奈遇上「大至尊」，未能全壘打。

今期谷戰推介第4場一對「奇兵」。「快樂奇兵」近兩仗角逐同程表現明顯進步；「怡昌奇兵」熱身後轉跑合血統性能嘅谷草，有權變身。