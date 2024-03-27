【分秒在握】跑法機動有運來

今次草戰A欄作賽，很多馬迷錯覺以為跑道較闊，後上馬有更多空間追趕會較有利，但對上一次谷草A欄2月28日賽果，9場頭馬走位全部1至6，數字已告訴了我們答案。今次心水「金運來」，既可放又可守好位，值捧。

出現上文所講，谷草A欄不利追的情況，很可能係因為直路較短的緣故。因為根據馬會資料顯示，谷草A欄直路長312米，而B欄C彎則為338米，C欄C+3彎則為334米，快活谷馬場礙於客觀條件，本身設計直路就較短，而300多米的直路，相差了20多米，可能就係追到與放到的分別。

第4場四班1200米，同場快馬有「金運來」及「上校」兩匹，「上校」換上巫顯東減磅兼排2檔，估計都係一心搶頭；至於「金運來」上仗同程一放而返，今次續配希威森排10檔，最理想當然係搶到頭貼欄，但相信這情況不易發生，但退一步想，「金運來」排10檔順勢快跟「上校」，繼而再切入，這亦並非壞事。

稍留追趕同樣具威脅

事實上，「金運來」今季初同程兩次上名，一次走位3 4 3，另一次則為6 5 3，換言之馬匹守好位照樣可以追趕對手。

■長風

第4場 2金運來 3快樂奇兵

8戰鬥英雄 9晉神