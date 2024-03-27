【場地點樣】3月壓軸谷草夜賽預測跑好地

跑馬地馬場今晚舉行9場草地夜賽 以全闊A欄進行競逐，頭場開跑時間為晚上6時40分，就目前場地預測，掛牌「好地」，度地儀指數為2.71。

今期分屬3月最後一次谷草夜賽，跑過今期賽事，下星期谷草將會休戰，以沙田全泥夜賽暫代一期，而今晚更加回復以全闊A欄競逐，備受關注場地情況，隨着上次沙田日賽突然回復乾快場地競逐，馬迷當然亦期望，今晚谷草場地，在回復正常欄位之後，再次帶來理想效果，不至因為場地鬆軟，繼續出現偏差情況。

谷草賽事雖然向來講究排檔優勢，但A欄可以說是各個欄位之中，最為平均嘅競逐場合，不論是檔位由1檔以至12檔，俱有頭馬見面，單就今季舉行7次谷草A欄夜戰合共60場賽事，向來被視為不利之雙號檔位，10-12檔頭馬佔去6分之一，共佔10W，單係12檔就已經有4W出現。

甚至騎師成績方面，亦沒有出現一面倒強者，正如今季頭馬，潘頓縱使7W帶頭，田泰安、布文亦有6W，反而係出賽次數較少騎師，周俊樂與霍宏聲同得5W，而後者一再指出谷戰A欄特別醒，而周俊樂今晚「領頭先駒」與「快樂奇兵」隔夜票數有追捧，冷門此中尋。