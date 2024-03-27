緊接而來呢三個周末，悉尼秋季嘉年華可以講連場G1大激戰，潘頓亦湊熱鬧，4月6日卜定「武裝自己」跑唐加士打一哩賽，而呢日亦會成為越洋轉播賽事戲碼，同日會有3場G1舉行，除咗唐加士打一哩賽，仲會有史文夫錦標同種馬錦標。

身為悉尼一哥嘅麥道朗，當然唔愁大賽聘約，而且連運都贏埋，實力坐騎送到上門，而响下星期舉行嘅史文夫錦標，原本由勞倫一手主理嘅短途明星馬「勝願」(I Wish I Win)，由於騎師傷愈仲未回復最佳狀態，練馬師莫德响昨日响社交媒體公布，搵咗麥道朗代替勞倫，响今屆史文夫錦標力爭衞冕。

由於勞倫响上月中伯肯南晨課墮馬受傷，接受手術後休養一段日子，雖然日前已經復課，但考慮到要喼弗減磅以至體能未盡回復，並未扳回最佳狀態，決定押後數周復出，大局着想，主動向莫德提議放棄為呢匹明星馬出戰。

「勝願」自10月珠穆朗瑪峰錦標跑第2後，休息至今才响史文夫錦標復出，屆時將會硬撼新西蘭短途馬后「重心城」，至於响本周末秋季嘉年華檔期，重頭戲就會有兩項一級賽，麥道朗又有餐士馬响手，當中就會夥拍應屆新西蘭打吡冠軍賽駒Orchestral，出戰葡萄園育馬錦標，另外就會卜定「編劇才子」(More Felons)出戰鄧加錦標。