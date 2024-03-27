190匹現役馬137出賽！澳門賽馬會周末「熄燈」謝絕採訪

澳門賽馬會本周末迎來落幕最後一戰，由原來編訂星期五、六孖Day賽期，最後決定2合1，懷緬昔日全盛期，日賽編跑14場的輝煌日子。星期六賽事共編8草6沙，以目前不足190匹現役馬匹數目而言，出馬總數達137匹，幾乎係總動員。

雖然壓軸賽事大堆頭製作，但只以多年澳門賽馬所出現頂級良駒為命名賽事，卻無任何紀念盃賽安排，但求完成一天賽事後就悄悄地結束，相比將於10月5日停擺之新加坡賽馬公會，早已公布以第100屆新加坡金盃作為壓軸賽重頭戲，設定一場盛宴為星洲賽馬劃上完美句號的做法，澳門賽馬會根本欠缺有終之美的經營心思。此外，澳門賽馬會對於港澳兩地，以至世界各地傳媒有關「熄燈」採訪申請，一概拒絕。

澳門賽馬會拒絕傳媒採訪，所持理由劃一作答，以會方在工作安排上未能配合為由，就有關任何採訪或攝影的申請，均不獲接納。最終澳門賽馬運動落幕，只能讓一小撮在場會員及普羅馬迷現場體會。

據悉，澳門賽馬會今次謝絕採訪，主因與澳門馬主群組追討賠償問題上仍在拉鋸之中，會方為免於最後一次賽事，高層受到任何相關敏感提問，所以將傳媒拒諸門外。