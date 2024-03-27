告東尼談加州星球：有機會贏阿喬斯短途錦標

1200米一級賽阿喬斯短途錦標周六在美丹馬場舉行，告東尼派出「加州星球」參賽，他相信該駒能交回昔日在短途賽的優異表現。

「加州星球」對上一次角逐1200米，已追溯至2022年1月16日，其後18戰均競逐途程介乎1400米至2000米的賽事，取得7場頭馬，包括上仗摘下1400米一級賽女皇銀禧紀念盃。此駒今仗將面對11匹對手，包括蔡約翰麾下的「好眼光」。

告東尼至今已兩度揚威海外一級賽，分別是2005年派遣「精英大師」在攻下1200米短途馬錦標，以及於2006年憑「牛精福星」勝出在1600米安田紀念賽，這位殿堂級練馬師今次盼憑「加州星球」再添殊榮。

告東尼說：「我認為美丹的1200米賽事，需要一匹能夠跑1400米的賽駒才可應付，所以『加州星球』應適合出爭今仗。馬兒在香港初出跑1000米，勝出一項新馬賽，並且打破班際時間紀錄，翌仗出爭1200米賽事，又打破另一項新馬賽時間紀錄。其後我們安排馬兒出爭更長途程，牠交出了甚佳表現，確是能兼顧短途和一哩的良駒，而我相信這裏的1200米途程應適合牠發揮。每位練馬師都想做出一番成績，不僅在本土或在其他地方也渴望爭勝，所以我很高興來到這裏，我覺得今次有機會取勝。」

告東尼續說：「我認為『加州星球』是真正的短途及一哩賽駒，能夠應付1200米及1400米，牠的首本途程是1200米至1400米，但過去跑1600米時也常有好表現。我們在香港大多安排馬兒角逐一哩賽，但根據我在這裏的觀察，牠也能應付1200米賽事，馬兒步履有力，速度銳利，足以應付此程，而且具備長力。」

「加州星球」今仗將夥拍艾道拿與多匹來自各地的短途良駒較量，包括此賽上屆冠軍「定贏駒」、戴圖理「妙密星」、美國代表「信條屋」，以及「勤快夏利」、「晨露凝瑩」及日本代表「加市冠冕」等。同場的「好眼光」去年在此賽中不敵頭馬「定贏駒」得第4名，今次將由莫雅主轡。

此外，同於周六舉行的1800米一級賽杜拜草地大賽，則有姚本輝馬房「遨遊氣泡」及方嘉柏「直線力山」兩匹香港代表出戰。

「遨遊氣泡」今早在美丹馬場進行了賽前最後一課快操，姚本輝的兒子兼馬房代表姚浩豐對牠的表現感到滿意。姚浩豐說：「馬兒的旅程順利，胃口甚佳，今晨在草地上作賽前最後一課認真操練，表現很好。」「遨遊氣泡」今仗會由巴米高策騎。