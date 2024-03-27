盈寶奇嶽探查男兒 沙特鬥到杜拜世界盃

2000米泥地一級賽杜拜世界盃本周六舉行，美國佳駟「探查男兒」及日本良駒「盈寶奇嶽」繼上月同場角逐沙特盃之後再度交鋒。

「探查男兒」與「盈寶奇嶽」在沙特盃雙雙施展凌厲後勁，最終由「探查男兒」攻下該項全球獎金最高的賽事。兩駒今次移師杜拜美丹馬場並增程角逐，再決高下。

「探查男兒」在沙特盃中險勝，但今仗是這匹6歲馬首度在美丹出賽，而鞍上人艾榮東也是首戰美丹。生於委內瑞拉的艾榮東表示：「我之前未曾有機會在杜拜策騎，所以不清楚場地狀況，但我看過賽事影片，認為『探查男兒』應付美丹的泥地跑道應該完全沒有問題。這條跑道應對我們有利，因為它有一條長直路，正好讓體型龐大的馬兒持續衝刺。即使步速偏慢，我也不怕面對任何一匹對手。」

「盈寶奇嶽」今年衛冕杜拜世界盃，此駒周二在美丹進行1000米快跳，馬房代表深見正和在操練後表示：「馬兒走勢不俗，對催策反應良佳。沙特盃一戰沒有影響牠的狀態，相信今仗能交出好表現。」「盈寶奇嶽」今仗續由慣常騎師川田將雅策騎。

此賽另一日本參賽馬「取勝秘技」上仗也出爭沙特盃，末段同樣以悅目姿態衝刺，而且去年在杜拜世界盃賽日競逐1900米泥地二級賽阿聯酋打吡時，以5個半馬位之先大勝。這匹4歲雄馬今仗繼續夥拍李慕華上陣，本周二進行了800米操練，策騎馬兒出試的助手瀨川將俊表示：「美丹的環境和跑道狀況似乎很適合牠，牠看來相當享受晨課，顯得躍躍欲試。」

同場的「偉績王」隸屬6屆杜拜冠軍練馬師屈達信旗下，倘若勝出今仗，會讓馬兒不平凡的競賽生涯更添獨特色彩。此駒出道起在哈薩克及俄羅斯上陣，9戰取得8勝，今年在美丹上陣兩次，包括上仗於1月出戰1900米泥地一級賽麥通挑戰賽，均拋離對手而掄元。

美國練馬師巴富達派出「新門區」參賽，由戴圖理主轡，兩人均曾4勝杜拜世界盃，對上一次是於2022年攜手憑「一出成名」建功。「新門區」上仗夥拍戴圖理攻下2000米泥地一級賽聖雅尼塔讓賽，表現令人鼓舞。