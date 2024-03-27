【戰況R7】呢場韋廐馬前後腳「串Q」！

第7場三班谷1000米，由韋達轉伍廐初出的「美麗第一」，熱到1.6倍開跑，閘前P賠率仲見有1.4倍，但匯合彩池未打落去，只係引人買咋，結果呢隻轉倉真係即刻W，不過跑完返來得返1.0倍，派$10.1囉！

由潘頓壓陣的「美麗第一」，沿途跟好位第3、4位，直路潘頓認真鞭推，終趕過前面韋廐放頭走的「天火同人」，呢場Q由兩匹現役及前度韋廐馬構成，8.2倍派彩算唔錯。伍鵬志近期少贏咗馬，今次有新加盟馬即刻W，爭冠梗係唔等喇，現時贏到53W，領先威哥10場頭馬。是場跑第3、4名係攝內欄後上的「英雄豪邁」及廖廐擺前走的118倍巨冷「年少多好」。

馬主郭浩泉話今次唔跑1200米反而跑1000米，係因為伍鵬志話呢隻馬外地贏1000米，而依家隻馬仲好重口，依家未完全成熟，相信跑1000米會幫到隻馬，今場都見到隻馬唔一定要放頭，都有啲後勁，而佢亦覺得呢隻馬同「永遠美麗」同父，佢覺得最佳路程應該係1200米，最長可以扳到1400米。

至於今次係同伍鵬志第2次合作，之前有一隻成績唔係咁好，跑幾場，而今季見佢成績好，而都想為「美麗第一」轉馬房，而伍鵬志都肯收，而其實韋達同伍鵬志都覺得呢隻係實力馬，相信二班都得。部署方面，佢相信伍鵬志嘅安排，睇吓「錶之銀河」嘅部署就知，所以交畀佢諗。

第7場賽果：6-7-4-9

二重彩賽果：6-7(最後賠率13)