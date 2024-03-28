【賽後報告】美麗滿滿流鼻血 兩駒運馬車整傷退出

是晚賽後報告撮要：

第1場：班德禮（「同寶寶」）承認一項不小心策騎〔賽事規例第100(1)條〕，事緣於接近300米處時，他將坐騎向外移出，導致坐騎與「領創動力」互相大力觸碰，令「領創動力」失去應有的跑線，而其坐騎也嚴重失去平衡。小組判罰班德禮於4月4日星期三沙田賽事停賽（1個香港賽馬日）。在衡量判罰輕重時，小組裁定班德禮的不小心策騎程度屬第2級，以及影響情況屬第2級，也考慮了他的甚佳策騎出賽紀錄。

第3場：「馬上旺」在運往跑馬地馬場途中一對後腿有多個傷口，其後小組按照獸醫意見於開跑前著令此駒退出此賽。

第6場：「真感」全程走勢欠順，在直路上未能追前，表現令人失望。「健康心靈」氣管內有很多血。

第7場：「浪茄仔」接近550米處轉彎時外閃及走外疊，其後在一段途程上持續外閃。賽後立即接受獸醫檢查，發現此駒患有「喘鳴症」。

見習騎師黃智弘（「天火同人」）被裁定一項不小心策騎〔賽事規例第100(1)條〕，事緣於趨近700米處時，他容許坐騎在尚未充分帶離「年少多好」下向內斜跑，導致該駒須受約束避開「天火同人」的後蹄。小組判罰見習騎師黃智弘由4月7日星期日開始停賽，直至4月11日星期四才可再次出賽（2個香港賽馬日）。此外，見習騎師黃智弘被罰款1萬元。在衡量判罰輕重時，小組裁定見習騎師黃智弘的不小心策騎程度屬第3級，以及影響情況屬第1級，也考慮了他的中等策騎出賽紀錄。

第8場：「快搏」在運往跑馬地馬場途中一對後腿有多個傷口，其後小組按照獸醫意見於開跑前著令此駒退出此賽。「美麗滿滿」發現流鼻血。

第9場：賽後，布文報告，「縱橫萬里」全程外閃，直路上在催策下欠缺集中力。被查詢有關「人和家興」表現較上仗於3月20日出賽有所進步時，練馬師大衛希斯表示，此駒是仗重戴眼罩適合發揮，也可能喜歡上仗出賽後迅速再次上陣。賽後須抽取樣本檢驗。