應家柏：馬會為南非馬匹直接運往歐盟提供技術支援

日前《東網》馬經報道南非馬匹可以直接出口到歐盟國家嘅消息，今日馬會CEO應家柏先生亦喺自己網誌有所回應，CEO不諱言歐盟公佈批准恢復南非已登記馬匹可以直接由南非出口至當地，不啻是一項令人欣喜的消息。

自2011年爆發非洲馬病以來，歐盟禁止南非直接出口馬匹至歐盟國家，南非純種馬賽馬和育馬業13年來因此幾乎被擠出國際舞台。這項限制嚴重不但影響南非賽馬及育馬業的發展，也影響了其他馬產業項目，對當地馬產業的短期及長期存活構成威脅。南非培育及訓練的良駒多年來被迫缺席全球大型賽事，應家柏希望隨著南非已登記馬匹恢復直接出口至歐盟，將可成為南非賽駒重返世界賽馬舞台的重要一步。

另外，自2021年起，香港賽馬會透過與南非國家賽馬協會的協議，資助南非馬匹健康與管理局，並會為南非已登記馬匹恢復直接運往歐盟提供重要的技術支援。

而應家柏亦認為南非馬匹恢復出口對當地賽馬及育馬業長遠的持續發展而言至關重要，不但可藉出口刺激經濟增長及投資，更能讓南非馬匹透過參與國際賽馬活動以顯示實力。

對於香港馬主而言，這項公佈也是一則好消息，令他們有機㑹搜羅南非的頂級良駒來港服役及出賽。過去多年，南非孕育不少出色的良駒，而且在香港大放異彩，當中包括「星洲司令」、「繽紛會」、「卡通飛機」及「創世紀」。

南非頂級賽駒的質素固然出色，當地多年來培育出不少優秀馬業人士，同樣令人津津樂道，當中表表者包括韋達、馬佳善、高雅志以及苗禮德等耳熟能詳的名字，他們都在香港取得了無比的成就，而練馬師郭克更在全球各地舉行的一級賽中戰績彪炳，在香港、阿聯酋以及新加坡均曾贏得一級賽殊榮。