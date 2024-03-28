華禮納夠實幹 3奪鄧格錦標無難度？

馬會將於周六(30日)從悉尼玫瑰崗馬場即時轉播鄧格錦標(2400米一級賽)來港。澳洲冠軍練馬師華禮納曾於2020年及2016年分別憑「雍容爾雅」及「加官進爵」兩度勝出該賽，今次將派出進口馬「實幹牛仔」參戰，盼能再下一城。

這匹5歲馬父系出自「燈塔島」，曾隸屬岳本賢麾下，今仗將第3度為華禮納披甲，並被視為主要爭勝分子。「實幹牛仔」上周六出爭蘭威錦標(2000米一級賽)，雖然陣上形勢不利，但仍能交出佳作，負於同樣備受重視的「精緻之道」僅一個多馬位，跑獲季軍。「精緻之道」同樣是進口馬，曾在愛爾蘭攻下一級賽，現時與「實幹牛仔」同屬華禮納馬房。

在最近十屆鄧格錦標中，有4匹頭馬賽前曾在蘭威錦標跑入前四名，而更值得留意的是，過去10屆鄧格錦標盟主賽前均曾在2000米賽事取得頭4名。

「實幹牛仔」從未出爭2400米賽事，但以血統看來牠具備長力應付此程。牠的母親Roheryn出自父系「天文學家」，服役時曾勝出2400米賽事，至今已有3匹子嗣在2400米或以上途程的賽事取得頭馬。

華禮納透露：「『實幹牛仔』自從來到馬房後，每個星期都有進步。」他今仗同時派出「編劇才子」爭標，該駒上仗勝出柏拉馬塔盃（1900米表列賽）。麥道朗將夥拍「編劇才子」爭取第4次揚威此賽。「實幹牛仔」上周出賽時由莫雅主轡，今仗將交回貝湯美操刀。