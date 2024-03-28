增程跑2000米 珍蓮驕驥再贏樂觀派？

澳洲盃(2000米一級賽)將於周六(30日)在費明頓舉行，總獎金高達300萬澳元(約合1500萬港元)。今屆賽事的參賽馬以「樂觀派」及「珍蓮驕驥」最具瞄頭，然而兩駒均須克服途程考驗，方有望摘桂而回。「樂觀派」至今已6奪一級賽錦標，而擅長領放的雌馬「珍蓮驕驥」則以鬥心濃烈見稱，但兩駒均從未在2000米途程上奏凱。

「珍蓮驕驥」上仗在考菲爾德角逐全明星一哩賽(1600米)，陣上沿用領放戰術，末段力拒衝刺凌厲的「樂觀派」，以兩個馬位之先奪魁。「樂觀派」在該仗出閘緩慢，一度落後「珍蓮驕驥」約15個馬位，其後於末段施展凌厲後勁。「樂觀派」已報爭4月28日在沙田舉行的女皇盃(2000米一級賽)及冠軍一哩賽(1600米一級賽)。

「樂觀派」迄今取得16捷，勝出途程介乎1400米至1630米。這匹佳駟去年幾乎能一舉攻下覺士盾(2040米一級賽)，最終僅以些微距離不敵來自香港的冠軍級佳駟「浪漫勇士」。

「珍蓮驕驥」曾勝出兩項1600米一級賽，迄今只曾出戰1600米以上賽事一次，於去年4月在蘭域的軟爛場地上出爭一項2000米三級賽。牠在該仗同樣於早段遙遙領先對手，但後來力弱，結果落後頭馬頗遠，僅得第八名。

儘管費明頓的直路頗長，但練馬師馬漢雅深信「珍蓮驕驥」將能在騎師畢迪倫胯下應付2000米途程，交出理想表現。馬漢雅說：「我覺得現在是時候讓牠挑戰2000米途程，未知牠能否應付。牠曾競逐此程一次，但當時是匆匆再出，而現時的狀態明顯更佳。」

畢迪倫也有信心如果他陣上發揮得宜且能把握時機，「珍蓮驕驥」今仗將有力一放到底。畢迪倫說：「我們有信心馬兒能應付途程2000米，毫不擔心。馬兒近日比以前放鬆得多，我會視乎情況分配牠的段速。如果馬兒按我的指示競跑，我認為牠將會在2000米途程上交出甚佳表現。」

畢迪倫表示，「珍蓮驕驥」速度上乘，而且能夠保持高速，在『珍蓮驕驥』的所有勝仗中，對手往往只能追趕牠到某一點，而牠總能抗衡對手不被超越。牠的強項是能夠維持快速競跑，所以我認為牠應能跑更長途程。」

「珍蓮驕驥」與「樂觀派」曾3度正面交鋒，其中「珍蓮驕驥」兩次在1600米賽事中擊敗「樂觀派」，而「樂觀派」則曾在柯爾錦標(1400米一級賽)以短距離之先力克「珍蓮驕驥」。

「樂觀派」由比安希斯、威希斯及詹希斯三兄弟訓練。比安希斯表示，這匹6歲佳駟上仗在全明星一哩賽跑獲亞軍後狀況良好，今仗與上仗之間有兩週時間休息，現時正值佳態。