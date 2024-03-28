【賽馬以外】浪漫勇士篤定係今季馬王？

上季馬王之爭就是都算幾激烈，因為「金鎗六十」同埋「金鑽貴人」各有可取之處，最終評審似乎都係鍾意「金鎗六十」多啲，令呢匹一哩王成為香港賽馬史上首匹連續3季登上馬王寶座嘅佳駟，絕對前無古人，亦可能後無來者。咁今季會唔會4連霸？應該難啲啩，雖然去年12月以8歲之齡第3度捧走香港一哩錦標，但由於早前受傷錯過咗董事盃，預計跑埋下個月嘅冠軍一哩賽就會退役，即使最終真係可以締造冠軍一哩賽4連霸，但全季只贏兩場G1，應該比唔上暫時已經有3場G1落袋，兼且有場遠征頭馬嘅「浪漫勇士」咁犀利啩。

其實自從季初遠征澳洲揚威覺士盾後，唔少馬迷都覺得今季馬王一定要頒畀「浪漫勇士」，其實前季呢匹拍賣馬一口氣贏打吡、女皇盃，已經有資格做馬王，可惜遇到更加犀利嘅「金鎗六十」，只能講句「既生瑜，何生亮」，去到上季先後喺董事盃、香港金盃輸畀「金鎗六十」，就算攞咗香港盃同埋女皇盃，都無緣問鼎馬王啦。但今季情況真係唔同，首先「浪漫勇士」可以排除萬難，成為首匹揚威覺士盾嘅香港代表，創造歷史兼係一場海外一級賽勝仗，單係呢度已經加晒分啦。

通常唔少馬匹遠征後都會走樣，強如「精英大師」當年遠征日本攻下短途馬錦標後，返回香港就表現回落，但「浪漫勇士」竟然無出現呢個狀況，從澳洲返港後首仗就出戰香港盃，結果擊敗一眾日本佳駟順利衞冕，然後再順利捧走埋香港金盃，有3項一級賽加持，絕對夠資格就馬王，所以唔少人都覺得今屆唔使再選啦。

某程度嚟講，筆者同意今季馬王接近90%係「浪漫勇士」囊中物，但係咪真係一啲變數都冇，咁又未必，真係要睇埋今個禮拜六杜拜世界盃賽馬日嘅賽果同埋下個月尾冠軍賽馬日，可以先有定案。點解咁講？先用姚本輝嘅「遨遊氣泡」做例子，無疑今季先後輸過畀「金鎗六十」、「浪漫勇士」，但都叫贏咗場一級賽董事盃，而此駒禮拜六就會出戰1800米G1杜拜草地大賽，筆者都睇到呢隻馬嘅操練片段，真係只能夠用弗到震嚟形容，依家仲要抽1檔好位，萬一畀佢喺呢場G1贏到日本隊嘅「勝局在望」、「匯兩川」，3屆杜拜草地大賽冠軍「諾斯勳爵」同埋古摩亞陣營嘅「盧森堡」嘅話，真係大大加分，然後若然之後嘅冠軍一哩賽反先「金鎗六十」嘅話，邊個夠膽話今季馬王無變數。

至於另一匹後起之秀，又點少得應屆打吡冠軍「大至尊」，來港首戰即贏田草2000米，第2次出賽就贏打吡，已經打破晒啲紀錄，如無意外此駒下仗就會出戰女皇盃，與「浪漫勇士」嚟一次世紀對決，萬一畀「大至尊」贏埋嘅話，今季馬王之爭仲唔係天下大亂？如果「大至尊」之後再跑埋遮打盃又贏埋，一季4戰全勝贏打吡兼有兩個一級賽冠軍嘅話，相信都會好多人支持佢做馬王。

當然，以上筆者講嘅嘢，都只係估估吓遮，其實只要「浪漫勇士」下仗贏到女皇盃，然後遠征日本安田紀念賽交出好成績，就一定無人懷疑佢嘅地位啦。

■山無陵