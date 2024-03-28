嚟緊周末周日 合共13場轉播賽上演！

嚟緊周六、周日又可以投注海外賽！周六下午12月40分開始受注澳洲盃賽馬日及鄧格錦標賽馬日合共4場賽事，到晚上8時05分輪到杜拜世界盃賽馬日8場賽事，港隊有4駒遠征，各位屆時記得打氣！而在周日下午2時40分就有日本大阪盃2000米一級賽，保證馬迷目不暇給！

周六晚上杜拜世界盃賽馬日，港隊4駒有機會連場上名甚至奪冠歸來！杜拜草地大賽1800米，新勝董事盃兼在香港金盃力鬥「浪漫勇士」的「遨遊氣泡」，5歲馬正值作戰高峰期，近日到達杜拜已作快跳，輝哥囝囝姚浩豐對傳媒表示「遨遊氣泡」現時胃口甚佳，試跑令人滿意，而姚本輝亦認為鞍上人巴米高可助此駒揚威。柏廐「直線力山」剛戰香港金盃亦得第4名，也有入圍機會。

阿喬斯短途錦標1200米草地，「加州星球」此匹東廐鎮倉寶剛仗在女皇銀禧紀念盃復勇一放絕塵，蹄下敗將「錶之銀河」繼後差一步贏打吡，可見「加州星球」之實力，告東尼認為其速度銳利，現時跑1200米更佳。在上屆阿喬斯短途錦標得第4名的「好眼光」，則由莫雅壓陣，強配可跑高一線。當晚重頭戲杜拜世界盃，日本代表「盈寶奇嶽」作衞冕戰，表現也值得期待。

樂觀派澳洲盃決心補中

說回周六下午上演的費明頓馬場2000米澳洲盃，希斯3位囝囝訓練的「樂觀派」乃奪標熱門，此駒剛戰在全明星一哩賽落後太多，只能追回亞軍，今次增程力足補中。至於玫瑰崗馬場上演的鄧格錦標2400米一級賽，著名練馬師華禮納訓練的「編劇才子」上回贏同場1900米，表現有餘未盡，換上大賽旺人麥道朗，值得重視。

此外，周日下午上演G1大阪盃2000米，大家記得吼實日本打吡冠軍「鍵琴高奏」！