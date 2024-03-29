大至尊贏打吡響朵 古摩亞貨源周日又有星球馬

雖然過往都岳伯仁訓練嘅古摩亞馬匹，會轉售來港服役，不過成績都係好平庸，過往更加被行內人認為係賣剩蔗，榨乾先至賣斷來港，不過今屆香港打吡大賽嘅戰果，可以話係全面改觀，由岳伯仁訓練嘅「大至尊」同埋「難以置信」，分別跑獲冠軍同第5，仲有响愛爾蘭由佢囝囝岳品賢訓練嘅「嘉應傳承」，同屬古摩亞旗下馬匹，放至臨門飲恨跑第3，呢個驕人成績，都可以講省靚招牌。

睇嚟日後香港買家又會積極向岳家軍啲馬匹埋手，不過有咗「大至尊」呢個辦，相信日後要再入古摩亞靚貨，相信財力少啲都好難成事，當然呢個係後續，今季仲有三兩隻古摩亞貨源仲曾上陣，而周日又有匹來自伍鵬志嘅初出PP「都靈星球」，首戰已經搵到布文跑，顯然都係高度重視。

呢匹「都靈星球」，同廐侶「嘉應傳承」都係由岳品賢訓練，依家就一齊易手賣咗畀伍廐馬主，相信都係响英愛衝擊分級賽成績一般，先至肯轉售來港，落地已經試過4課大閘，布文一直摸到實，只係早前返去澳洲跑金拖鞋，最後一次試閘搵艾兆禮做替工，OK哥咁重視，睇吓係咪真係一鳴驚人，再次為古摩亞貨源省靚招牌。