【大阪盃】鍵琴高奏再戰初日高升

2000米一級賽大阪盃周日在阪神競馬場上演，16匹參戰馬爭奪高達2億日圓(約1,040萬港元)頭馬獎金。

今屆大阪盃參戰馬陣容星光熠熠，當中最具瞄頭當數上屆日本打吡冠軍「鍵琴高奏」，以及去年日本二千堅尼盟主「初日高升」，而「絕技」、「地標圖形」及「艷玫華彩」3匹一級賽冠軍也會加入戰團。

過去10年的大阪盃偶有出現爆冷賽果，但此賽自2017年升格至一級賽以來，在7屆盟主當中，有3駒均以一級賽冠軍身分奏凱。而雌馬往往能在大阪盃中大放異彩，在最近10屆賽事合共取得3冠3亞1季。

此外，大阪盃獲升格為一級賽後的7年內，5屆賽事均由5歲馬奪冠，4歲賽駒僅得兩捷。不過，今年「鍵琴高奏」及「初日高升」這兩匹4歲馬或有望脫穎而出。兩駒去年曾在日本三冠大賽及有馬紀念賽同場較勁，以「鍵琴高奏」在「初日高升」之前過終點的次數為多，前者在該4仗先後跑獲第2、第1、第2及第6名，後者則分別獲得冠、亞、季軍及第8名。

「鍵琴高奏」儘管自角逐有馬紀念賽後一直休賽至今，但本周在晨操中表現勇銳，此駒向來出閘迅速，今仗在阪神的內圈賽道上作賽，預期出閘後能夠佔取好位。

同場另有多匹佳駟力爭首度揚威一級賽，「寶徠歌劇」在上屆日本打吡取得第4名，當時的末段締速更勝頭馬，此駒曾勝出2000米三級賽挑戰盃，證明能夠應付阪神的內圈賽道，上仗出戰京都紀念賽，以4分3馬位不敵「草如茵」。「草如茵」一向表現穩定，在前年日本打吡取得第5名，雖然前仗有馬紀念賽居後列過終點，但上仗在京都紀念賽奪冠。兩駒相比，外界一般認為「寶徠歌劇」鬥心濃烈，而且末段衝刺力強，今仗縮程200米將較為佔優。