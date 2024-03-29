畢業在即 小鍾復出繼續搏殺！

見習生鍾易禮尚欠5W便畢業，周日復活檔期復出披甲，停賽前兩戰俱起孖，趁住3月勢頭順，刑滿復出配合告東尼近期凌厲攻勢，師徒攜手出擊難以輕視。剛戰贏馬捧盃的「樂滿貫」乘勇再戰，再加上形勢有利的「勝萬金」與「讓愛高飛」，不容忽視。

周日停賽復出的鍾易禮，不愁沒有贏馬機會，共有9駒上陣，但論牌面，今期數胡籌碼最有可能還是來自師傅告東尼馬房，尾場策騎新勝的「樂滿貫」，乃近績最好的一匹坐騎。「樂滿貫」上仗回配鍾易禮減5磅，加上變動配備成功變身，雖然今場加分出戰，但以去季原裝人馬於二班93分贏馬，如今低潮已過，目前評分仍有上升空間，依然值得重視。

第4場「勝萬金」季內3戰一再成為熱門，可惜質新馬屢遇不利排檔形勢，一連兩仗於谷草1000米排外檔，結果一再於外疊掙扎上前，敗績大可抹去，稍事回氣部署轉場出擊，加上埋門試谷閘展現天生速度一放到底，今次直路賽排有利外檔，應該可見真章。

讓愛高飛減磅謀交代

第8場一連3仗上名之「讓愛高飛」，上仗用田泰安僅以一馬位不敵「海藍寶」獲季軍，相隔兩星期捲土重來，回配鍾易禮減磅出擊，必謀交代。