【杜拜草地大賽】方嘉柏目標直線力山跑前五

「直線力山」周六在美丹馬場角逐1800米一級賽杜拜草地大賽，雖然自12檔起步，但方嘉柏仍有信心，即使要面對包括「遨遊氣泡」在內的一眾強勁對手，但「直線力山」依然可以證明本身實力。

方嘉柏在杜拜世界盃賽日取得的最佳成績，已要數到2012年「天久」在杜拜金莎軒錦標 跑獲季軍。方嘉柏表示：「排檔並非理想，但我們會以平常心待之。今仗『直線力山』會留前鬥後，希望牠在末段能以勁勢衝刺。馬兒備戰進度良好，我們有信心牠可交出最佳水準。『直線力山』態況出色，目前看來身心愉快，食欲亦佳，毛色明亮，健康良好，本周較早時進行了一課不俗的快試，且看牠在賽日的表現會是如何。」

「直線力山」今仗對手除了「遨遊氣泡」之外，遇有杜拜草地大賽4連勝的「諾斯勳爵」。方嘉柏說：「在現階段你須檢視馬兒在面對此類對手時會交出如何的表現，今次亦提供了一次機會，且看牠是否適應遠征。如牠能在前五名回來，我已感到很高興，這是今次旅程的主要目的。『遨遊氣泡』上仗的表現明顯優於『直線力山』，但今次再狹路相逢，且看牠能否反先對手。」

方嘉柏力爭成為首位勝出杜拜草地大賽的香港練馬師，此賽的前身為二級賽杜拜免稅店盃，於2001年當此賽仍在詩栢馬場舉行時，由愛倫訓練的「靚蝦王」後上不及，結果僅不敵「雞尾酒」而屈居亞軍。