【論戰天下】澳洲盃捧樂觀派

今次轉播賽繼續由朝玩到晚，中午有澳洲兩省大賽，晚上轉播杜拜世界盃之夜。去年日本隊大豐收，今屆同樣派出龐大代表團。「盈寶奇嶽」剛於沙特盃飲恨得亞軍，今次力爭繼「轟雷暴雪」後另一匹連奪兩屆世界盃冠軍馬匹，對手未算增強當具勝望。澳洲盃睇好「樂觀派」。

無可擋降班有着數

S1-1：以頂級雌馬「日光暉映」命名賽事。「無可擋」應屆雅閣圍錦標亞軍，賽後已被Widden Stud購入股權為未來配種鋪路。上場復出跑閃電錦標，出閘跪一跪沿途望空，末段力弱結果包尾。上周一於格堡彈閘輕鬆第2無不妥，今次降班且面對同齡3歲對手，換上薛凱華人強馬勇。

樂觀派2000米一定掂

S1-2：「樂觀派」今季復出已勝未來錦標，上仗全明星一哩賽被「珍蓮驕驥」走甩力追不及，賽後評論聲音不絕，經馬主團體們投票後，最後韋紀力保住今仗帥權，覺士盾2040米僅敗於「浪漫勇士」，今跑2000米問題不大，費明頓長直路應有充分時間追趕，可期補中。

後印象派大超班

S2-1：「後印象派」上周六作落地澳洲首戰，於玫瑰崗馬場2400米萬利安盃輕取對手，末段衝刺如大超班馬般，郗國思以往帶馬征澳洲成績極佳，況且此件綵衣向來有大賽命，縱然相隔一周再戰，但以剛戰姿態極具說服力，可期再下一城進軍下月悉尼盃。

承先啟後試閘勁

S2-2：賈傑美為了「承先啟後」放棄於澳洲盃日上陣，上周一更專程飛到玫瑰崗馬場替此駒試右轉閘，全程紋風未動率先衝線。馬漢雅馬房新星，至今6戰4冠1亞1季，上場我身處費明頓現場看此駒出賽，的確前快後勁，本身跑法主動排檔好，輕磅守靚位跑勝望甚高。