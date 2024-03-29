【論戰天下】盈寶奇嶽世界盃入多粒

沙國桂冠對手減弱

S3-1：「沙國桂冠」是去年美國一級賽賓夕凡尼亞打吡冠軍，上月於沙特盃全程主動領放幾乎爆出冷門，最後力保季軍表現仍出色，今次棄世界盃選擇縮程跑高多芬一哩賽，對手減弱有力放到。

英宮塔堡乾快地掂

S3-2：「英宮塔堡」上場紅海草地讓賽其實負磅不輕，結果當時排12檔莫雅冷靜等待，末段一攻而破贏得精彩，今次受讓主要對手6磅更見優勢，預計今場有日本代表在前領放步速正常，起碼已證明能應付乾快地。

妙密星可賺快步速

S3-3：高多芬馬房「妙密星」因3歲雌馬身份只負117磅，布宜學未能造磅，因此造就戴圖理與舊老闆續前緣。這匹Kodiac馬女後勁凌厲，抵美丹3戰2勝，上場詩栢草地短途賽於紀錄時間下不敵「晨露凝瑩」得亞軍，今場快馬林立，回師1200米應更利其追趕。

青春永駐外檔更佳

S3-4：出道4戰未逢敵手的日本代表「青春永駐」，上場在沙特打吡贏得險，實際一哩路程嫌短，加上此駒身形龐大，復出戰狀態肯定未足，看末段撻着愈衝愈勁，日本贏過1800米今跑1900米更佳，大步馬外檔免食泥反而更妙。

燦然一新大熟大勇

S3-5：「燦然一新」部署與去年一模一樣，先在沙特上陣再轉戰今賽，記得去年因福永祐一掛靴換上武豊結果只得第5名。返日本後由川田將雅主戰表現已先後稱霸韓國及沙特，5歲馬目前大熟大勇，今場同樣多美國代表步速超快，有利其後上稱雄。

勝局在望能跟能鬥

S3-6：有本事在日本打吡擊敗「春秋分」，相信無人懷疑「勝局在望」頂尖實力。去年並非一帆風順，年初本欲跑此賽最後因傷退出，返日本後經過數仗熱身始於年尾有馬紀念賽重拾水準，武豊與其最為合拍，跑法主動能跟能鬥，不太受步速限制，勝望最高。

自由島4歲更犀利

S3-7：「自由島」去年挾日本三冠馬后威名於日本盃挑戰「春秋分」不果，但仍壓倒多匹年長馬，雖敗不辱。今年轉4歲可展示其更厲害一面，其父「大鳴大放」2016年告別戰於此賽跑第2，不敵「容後再決」，如今要靠其女圓夢，且看今場面對「大震撼」子嗣「多產巨匠」誰是最強？

取勝秘技有力威脅

S3-8：對比早前沙特盃，今屆杜拜世界盃陣容的確有點失色。日本代表「盈寶奇嶽」是上屆世界盃冠軍，起碼證明場地合適，再看今組前置快馬甚多，應有利其後上跑法，若然勝出今仗便會超越「春秋分」成為日本獎金王。「取勝秘技」去年在阿聯酋打吡大勝對手，美丹馬場顯得極為適應，育馬者盃經典大賽亞軍，與「盈寶奇嶽」亦算互有勝負，今場排檔比上次沙特盃為佳，對手有失坐正不奇。「探查男兒」是沙特盃冠軍，上仗贏在發力較遲用得啱，既有實績配腳當然要預。巴富達與沙特盃無緣，反而杜拜世界盃卻4度奪標，今屆派出「新門區」亦續配同樣4奪世界盃的戴圖理，2000米路程有根據，本身稍留後追跑法亦會合今場形勢。