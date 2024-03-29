呂健威周日搶分威脅伍鵬志

呂健威經過剛周日連中三元，正式踏上衝冠之路，可惜周三夜戰未能乘勝追擊，更被榜首伍鵬志小勝1：0，頭馬成績變為10W差距，惟配合愛將何澤堯下月中復出利好消息，在這場衝冠追逐戰上，威哥不會輕易放棄，今戰與潘頓及布文兩大高手皆有合作，「魅力一丁」與「安康萬里」更加抽到有利1檔，勢將成為練者搶分籌碼。

何澤堯今季大部分時間因傷缺陣，呂健威惟有靠其他猛將搏殺，至今已累積43W，其中何澤堯與補位之希威森成為搶分主力，緊隨兩位替威哥贏馬最多騎師，已經數到潘頓。潘一哥今季與呂廐合作不多只得18次，依然取得5冠2亞3季，上名率逾五成，相比起威哥兩位嫡系愛將，顯然更屬信心保證。

潘頓今次重新接手「魅力一丁」，分屬騎練今季合作頭馬之一，雖然早前取勝於田草1400米，然而上月呂健威已安排縮程出戰，練者解釋此駒前段比較慢腳，短途賽事步速偏快，更加有利牠後上跑法。無奈因賽前不良於行被勒令退賽，但抖過兩日已經復課，證明情況輕微，由於艾兆禮停賽，兜兜轉轉下，周日回配贏馬拍檔潘頓且是五班作賽，當有形勢之利。

安康萬里靠晒布文

至於布文今季亦因養傷及頻頻停賽關係，與呂健威合作只得7次，比起潘頓更少，但上名率更加厲害，3冠1亞1季1殿，實際只得一場落敗無獎金，周日騎練只合作一匹「安康萬里」，此駒上場配周俊樂初出排大外檔，全程蝕位推進下後上第4名，走勢全面露光，今戰強配且抽好檔形勢有利，可望展現更強威力奪冠而回。