應家柏睇好遨遊氣泡有三甲！

今日馬會將從澳洲及杜拜兩地轉播多場精彩賽事並為大家提供全球匯合彩池，當中包括費明頓、蘭域及美丹馬場的賽事，而4匹香港賽駒更會在杜拜世界盃賽馬日中亮相，定必能令大家樂在其中。馬會CEO應家柏啱啱亦於自己網誌分享心水，其中喺杜拜賽事方面，焦點之一係途程為草地1800米的杜拜草地大賽，編為海外賽事第3組第6場(S3-6)，開跑時間為晚上11時10分。2023年寶馬香港打吡大賽冠軍，隸屬姚本輝馬房的「遨遊氣泡」及由方嘉柏訓練的「直線力山」將會一同上陣

「遨遊氣泡」自抵達杜拜後適應甚快，近日在晨課的表現亦非常出色，今次牠將會在第1檔起步並由巴米高壓陣。「遨遊氣泡」在浪琴香港一哩錦標中敗於「金鎗六十」蹄下，其後於1月時以出色姿態勝出董事盃，贏得其首項一級賽殊榮。「遨遊氣泡」上仗出爭花旗銀行香港金盃，是牠自勝出打吡大賽後首次角逐2000米路程，最終在力拚下僅負於「浪漫勇士」，雖敗猶榮。今次角逐1800米的杜拜草地大賽，是「遨遊氣泡」的理想路程，我視牠為此賽的三甲之選。

「直線力山」於12月舉行的在浪琴香港盃中際遇未如理想，最終被頭馬「浪漫勇士」擊敗而跑第四名，殊不夠運。其後牠角逐花旗銀行香港金盃時，再次敗於「浪漫勇士」蹄下，在其4個馬位之後跑獲殿軍。「直線力山」今賽轉配艾道拿並排在外檔起步，在強手林立下，牠必須要有夢幻形勢下方能跑入前五名。

「勝局在望」在2022年的日本打吡中擊敗「春秋分」奪魁，其後於12月出爭2500米一級賽有馬紀念賽時力拒「星映天下」來犯，勝出這項日本著名大賽。對於「勝局在望」來說，今賽途程1800米或許稍為嫌短，但此駒級數毋庸置疑，我認為牠為今場賽事的贏位之選。

至於海外賽事第3組第3場(S3-3)阿喬斯短途錦標，開跑時間為晚上9時15分。由告東尼訓練的「加州星球」及蔡約翰麾下的「好眼光」，將力爭在此賽中為港爭光。

「加州星球」已有一段時間未有在直路賽上陣，但今仗在艾道拿胯下如果能應付直路賽道的話，應有不俗爭勝機會。「好眼光」今仗將與莫雅故劍重逢，此駒近仗的演出無疑略為令人失望，但今仗在不同環境下作賽或會帶來新鮮感，具位置機會，值得留意的是，「好眼光」今仗將作出配備變動，牠將加佩半掩防沙眼罩上陣。

至於戴圖理的坐騎「妙密星」是匹質素甚佳的3歲雌馬，牠曾在美丹馬場攻下一項二級1000米直路賽，在此牠至少應具位望。