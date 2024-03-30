蔡約翰：好眼光比上年遠征杜拜時更好

蔡約翰再次派出「好眼光」角逐1200米一級賽阿喬斯短途錦標，他相信去年「好眼光」遠征杜拜的經驗，有助馬兒為他爭取首項阿聯酋頂級賽事的榮譽。

蔡約翰對「好眼光」在美丹的適應情況及狀態進展均感滿意，此駒在去年的阿喬斯短途錦標跑獲殿軍，今年將力求在此賽中再上一層樓。蔡約翰說：「『好眼光』進度良佳，狀態甚至比起去年這個時候更好一點，隨着年紀稍長，我覺得牠更為放鬆，而牠亦一直適應得很好，我認為牠可受惠於去年遠征角逐此賽的經驗，今年有望更進一步。」

蔡約翰續說：「『 好眼光』目前狀態相當出色，我對其狀況及檔位均感滿意，當然這仍要視乎場地偏差如何，但我認為大致上問題不大，至少牠不論如何取位，陣上都應可以獲機會盡展所長。這是一場甚具趣味的賽事，參賽馬國際色彩濃厚之餘，亦各具實力，勝負關鍵在於臨場發揮，每一匹參賽馬，都可稱得上是甚具質素的上駟。」

除了「加州星球」外，「好眼光」今仗要面對其餘3匹一級賽冠軍的挑戰，包括「方言論語」、「帝金」及「定贏駒」。艾柏賓說：「妙密星」來到杜拜之後進度一直良好，可以說今次賽事並未有一位騎師，可以有如戴圖理般在杜拜世界盃夜戰具如此豐富的實戰經驗，他為高多芬效力的時間比我更長，所取得的佳績亦比我多。」

與此同時，今屆杜拜草地大賽中，「量時度力」、「送達駒」及「摩天雲霄」已同時報名女皇盃，艾柏賓表示：『我尚未曾染指香港大賽的冠軍，而這一直是我想要追求的成就，我熱衷派出適合馬匹赴港角逐及爭取勝利。我覺得『量時度力』仍續有進步，牠會是匹適合征戰香港的賽駒。如果牠今仗能在快時間下闖入三甲的話，毋庸置疑女皇盃必會是我們會考慮的目標之一。」