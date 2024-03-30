【分分制勝】全力衝冠 威哥靠晒「J」

呂健威季內共派4匹J布新馬列陣，整體成績不差，「開心寶寶」一出即勝，「安康萬里」首戰跑獲殿軍，「綠族豐收」因喘鳴症而熱倒，只有「好戰小子」成績最差，3戰全負。再看其他J布新馬，「哈羅威」、「好瑪威威」、「獵狐者勁」、「紅錢到」及「金聚星」等晨課試閘均曾跑獲前3名，進度不俗，由此可見這個華倉的質新兵力雄厚，如肯急進，有能力趕及於今季爭勝，或許是馬房衝冠的重要棋子。

第8場四班1200米，「安康萬里」剛戰初出角逐同程，雖只屬17倍冷門，但表現卻令人眼前一亮，由800米開始被帶出外疊，之後一直沒有遮擋下推進，蝕位無數，結果仍能闖入殿軍，只負於大熱門「福星」兩乘多，同場亞軍「健康快車」翌仗贏馬補中，屬於一場高水準的四班賽，「安康萬里」近乎亂跑都可以置身前列，計潛力不比「福星」或「健康快車」遜色，估計很快可以衝破65分關口。

「安康萬里」上次跑同程排12檔起步，被迫走外疊無話可說，相反今仗改抽1檔，同場又有子彈馬「海藍寶」在陣，可望穩守最有利貼欄包廂位置，再者由周俊樂換布文，最近6個例子取得2冠2季，絕大多數都可提升名次，預期今次亦穩入三甲。備戰方面，「安康萬里」近期操練尚算積極，剛周一與「金鎗武士」彈草閘，輕易佔先，走勢吸引；到最後試跑由鞍上人布文親自考驗，末段稍稍推送，跑來步挺有勁，成熟程度更進一步，就算今場對手甚硬淨，亦夠料挑機。

■明治朗