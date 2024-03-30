【練馬師王】誰可搶先第10次封王？

早前曾提及，希斯季內多次在「練馬師王」取得30分，俱未竟全功，直到剛周三谷戰，練者再一次累積30分，終於成功絕殺對手，季內首度封王。希斯目前累積34W，躋身練馬師榜第6位，而他二度來港開倉，最佳成績只是前季36W，相信今季勢可作出突破。

另邊廂，暫居練馬師榜次席的呂健威，上期日賽大發神威，以3贏2位成績，高分封王。相隔一星期，呂廐又強陣壓境，相信大有機會連場出擊，本身季內已9度勝出「練馬師王」，剛好睇齊伍鵬志及蔡約翰，若今次又再獨佔鰲頭，即可搶先達到10次封王紀錄，值得捧場。

事實上，呂健威今期9駒列陣，幾乎都有搶分能力，例如今期首匹參戰的第2場「魅力一丁」，前仗於潘頓胯下成功打開在港勝門，踏入5歲終於開竅，今次重返五班，騎者立即奪回策騎權，毫無疑問是爭勝分子，可予重視。由於第2場已有可能搶得12分，因此投注呂健威的「練馬師王」時，適宜在第2場開跑前「入場」落注。

除此之外，「巴閉」系兩駒今期一同列陣，早於1月24日曾作相同安排，結果「巴閉仔」勝出、「巴閉哥」跑第2名，拍住出擊有迹可尋，當中第8場「巴閉仔」更強配潘頓出擊，騎練季內合作出戰田草1400米，4駒累積2冠1亞1殿，例入前4名，估計「巴閉仔」亦穩入前列。

「練馬師王」開售賠率

1.告東尼 3.5倍

2.呂健威 3.5倍

3.羅富全 6.0倍

4.伍鵬志 7.5倍

5.沈集成 16倍

6.姚本輝 13倍

7.大衛希斯 15倍

8.韋 達 25倍

9.蔡約翰 30倍

10.賀 賢 40倍

11.蘇偉賢 40倍

12.黎昭昇 35倍

13.徐雨石 65倍

14.方嘉柏 65倍

15.葉楚航 85倍

16.丁冠豪 125倍

21.其他練馬師(鄭俊偉/容天鵬/文家良/巫偉傑/廖康銘) 40倍