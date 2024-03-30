【張基焦點】大浪圖田磨利出擊

丁冠豪於接着來的周三賽事高掛免戰牌，周日沙田賽事則有5駒出擊，戰意鮮明，其中「大浪圖田」自購馬剛戰在港第2戰已爆冷入圍，復課後工夫積極，可提升名次。另外，「駟跑得」加盟廖廐後狀態復甦，今次重戴眼罩不能忽視。「勝利之皇」上仗表現出色，今次再跑直路賽可補中。「安康萬里」熱身後強配布文，可望收復前失。

第7場三班1400米，「大浪圖田」剛戰只是在港第2次上陣，準備工夫唔算積極，剛戰突然除去頭罩，即使抽好檔亦刻意走外疊，但末段仍能維持勁勢得季軍，復課後操練工夫加強，頻頻安排拍跳，來港前於軟地贏兩場，今回若然跑變化地應該有幫助，且看能否為丁廐取得重要勝仗？

第5場四班1400米，中大校友會聯會盃，「駟跑得」季初於希斯馬房時狀態比較沉，其後轉往廖康銘馬房，上仗轉倉初出跑田草1200米除眼罩自然跟唔到，復課後狀態好轉，同時立即加眼罩出擊，增程跑1400米兼對手弱，畢竟本身有班底及減分太多，有冷門機會。

勝利之皇補中

第4場四班1000米，「勝利之皇」上仗同程直路賽若非末段無位上，已經贏馬交代，最初以為並非短途馬，但原來發現跑1000米直路賽相當耍家，上仗抖夠有新鮮感表現理想，今次排11檔未必要留太後，田泰安不放手，可望補中勝回一仗。

第8場四班1200米，「安康萬里」剛戰狀態只是初起，由周俊樂策騎蝕位也追得好，呂廐質新馬進度來得快，今次抽1檔形勢大好，找到布文操刀相當穩陣，可捧。