【進階選項】勇霸龍早熟可即食

前香港冠軍練馬師希斯，今季成績穩步上揚，質新馬表現穩定之餘，中年舊馬又時有驚喜。新血一向是每個馬房爭取好成績的最大後盾，但貨源除「量」之外，「質」亦好重要。希斯3位公子目前在澳洲墨爾本乃大倉，新近亦在百肯南設有新馬房，提供優質訓練設施給新馬，揀過試過打好底再運港，效果當然不一樣。黎昭昇自從由新西蘭來港發展後，其父親Paul Richards便在祖家重新設廐，不過只屬小本經營，目前只有29匹馬訓練，當中更重要工作，正是協助其子即將來港服役的新馬。早前做好工夫但因傷退出的「聯歡兒」、上周一出即上名的「勝意」及今午第8場的「勇霸龍」便是Paul叔在紐訓練試埋閘才運港。

「勇霸龍」兩歲以33萬紐元售出，「演藝焦點」子嗣性能偏向早熟宜短途，但其母是1800米冠軍，半兄在南非贏至2400米，不排除日後可扳至一哩發展。「勇霸龍」在紐試一次800米膠沙閘已經和兩匹Te Akau Racing戰駒火併，結果夾在中間跑第2。抵港後賽前5課閘愈試愈靚，直路閘一湧而上，再試轉彎泥地閘過程靈活，初出跑1200米排3檔可跟在前置馬之後非常理想，有力打破黎廐今季初出新馬未勝悶局。

第9場「精英雄心」於澳洲悉尼一個規模極細馬場取得兩勝，但牠是以2歲馬身份擊敗年長馬，似乎是一匹破格馬。抵港後3歲馬插三班出賽兩次跑1400及1600米，強手林立下都追得接近，反映此駒潛藏甚豐。上場初跑一哩兼場地變化不太利追，表現絕對收貨。今次初戴眼罩上陣，賽前試泥閘考配件，沿途見走來毫不搶口，直路自動撲上勝出紋風未動，反正落腳較慢，11檔問題不大，換上手風大順班德禮可捧場。